Σπήλαια πολλαπλών χρήσεων στο Πήλιο

To βιβλίο των Niels H. Andreasen, N. Pantzou, D. Papadopoulos and A. Darlas «Unfolding a Mountain: A Historical Archaeology of Modern and Contemporary Cave Use on Mount Pelion» παρουσιάστηκε χθες στο κτίριο «Τσικρίκη».

Ο κ. Niels Andreasen, επιμελητής, υπεύθυνος Ανασκαφών, Museum of Copenhagen, ανέφερε ότι «παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δουλειάς υπαίθρου, που κράτησε από το 2006 έως το 2010, κατά την οποία καταγράφηκαν τα σπήλαια του Πηλίου και κυρίως η σύγχρονη χρήση αυτών, κάτι που μελέτησε η ομάδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κύρια χρήση γενικά των σπηλαίων είναι η ποιμενική, δηλαδή για το στάβλισμα ζώων, αλλά στο Πήλιο σημειώνονται και άλλες χρήσεις, όπως η αποθήκευση διαφόρων υλικών, ακόμα και η χρήση από τους αντάρτες, κάτι που είναι ιδιαίτερο και σημαντικό για την περιοχή».

Από την πλευρά του ο κ. Μάρκος Βαξεβανόπουλος, δρ. Γεωλογίας, διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Βόλου, τόνισε «το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έρευνας, που ξεκίνησε το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, με επικεφαλής τον Niels H. Andreasen, ο οποίος διηύθυνε το πρόγραμμα για την καταγραφή των σπηλαίων του Πηλίου. Πρόκειται για μια διεπιστημονική δουλειά, αρχαιολογική, γεωλογική και εθνοαρχαιολογική, η οποία καταγράφει πάνω από 150 σπήλαια στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου από τις Μηλιές έως στα Κανάλια και το Κεραμίδι. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά ήταν άγνωστα και εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μέσω της έρευνας, καταγράφηκαν, χαρτογραφήθηκαν και παρουσιάζονται στο βιβλίο».

Στην παρουσίαση του βιβλίου μίλησαν επίσης η κ. Νότα Πάντζου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Κωνσταντίνος A. Μοράρος, σύμβουλος Ανάπτυξης, ο κ. Παντελής Σκάγιαννης, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ συντονίστρια ήταν η Ιωάννα Λαλιώτου, αν. καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αναπληρώτρια πρύτανη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.