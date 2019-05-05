Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Ιάσονα Αποστολάκη «Μαζί για τον Βόλο»

Η παράταξη Μαζί για τον Βόλο με επικεφαλής τον κ. Ιάσονα Αποστολάκη κατέθεσε στο Πρωτοδικείο το ψηφοδέλτιο της.
Εκλογική Περιφέρεια ΑΓΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΖΑΜΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Εκλογική Περιφέρεια ΑΙΣΩΝΙΑΣ
ΣΚΟΥΠΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ – ΚΛΕΙΩ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Εκλογική Περιφέρεια ΒΟΛΟΥ
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΑΝΤΖΟΥ – ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΗΛΙΑ
ΔΑΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΤΕΜΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΟΔΟΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ – ΣΤΑΧΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΔΕΛΗ – ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΠΟΥΤΣΙΑΒΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΣΗΦ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΟΡΟΚΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ
ΦΩΤΑ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΥΡΤΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΙΩΛΚΟΥ
ΑΝΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΑΜΠΑΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ – ΜΑΡΙΑ (ΡΕΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΙΩΤΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ (ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΕΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Εκλογική Περιφέρεια ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΑΝΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ
ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ – ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΡΙΚΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΜΠΑΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΗ) του ΘΩΜΑ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ