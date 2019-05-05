ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιάσονας Αποστολάκης: Δεν αντέχει η πόλη τη σημερινή αθλιότητα – Το σχέδιό μου για τον Βόλο

Τοπικά

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Ιάσονα Αποστολάκη «Μαζί για τον Βόλο»

Τοπικά

Συμμετοχικό σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού- Η περίπτωση του Βόλου

Άρθρα

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Ανυπόταχτης Θεσσαλίας

Τοπικά

Γιάννης Μεϊμάρογλου στη «Θ»: Μιλάμε για την Ευρώπη μέσα από νέα προοδευτική πλειοψηφία

Τοπικά

Στο Βόλο στις 12 Μαϊου ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Τοπικά

Δικηγορικός Σύλλογος για το σχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα: Λάθος η μετατροπή σε πλημμέλημα η κατοχή-κατασκευή εκρηκτικών 

Τοπικά

Οι «κραυγές» του Γιώργου Παναγιώτου

Άρθρα

Λαϊκισμός: «Γαργάλημα» στα κατώτερα ένστικτα

Άρθρα

Αντωνία Γούναρη – Χατζηχανά: Να συνδεθεί ο Βόλος με το νήμα της ανάπτυξης και του πολιτισμού

Τοπικά

«Ταυτότητα Μικρομεσαίων Πόλεων και Αστικός Τουρισμός: Η περίπτωση του Βόλου»

Άρθρα

«Στόχος η προάσπιση της δημόσιας υγείας»

Άρθρα

Ναύπακτος: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του

Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανοίγεται στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ – Μέσω των διετών προγραμμάτων εκπαίδευσης

Τοπικά

Serial killer στην Κύπρο: Βίασε 19χρονη και το κατέγραφε ο «Ορέστης»

Κόσμος

Έσκασε το «καζάνι» στο ΚΙΝΑΛ της Μαγνησίας – «Έκρηξη» Γιώργου Φώτη για τον Τρύφωνα Πλαστάρα

Τοπικά

Σταμάτης Κριμιζής: Η αξιοκρατία, το ήθος και η επιδίωξη της αριστείας αδιαπραγμάτευτες αξίες

Πολιτισμός

Πρωταθλητής ο Διαγόρας – Ενώ οι Μυρμιδόνες υποβιβάστηκαν από την Α’ ΕΠΣΘ

Αθλητισμός

Εξαιρετική αρχή για τους Βολιώτες – ΟΕΑ/ΝΑΒ και ΝΟΒΑ κατέκτησαν 13 μετάλλια στο Πανελλήνιο κωπηλασίας

Αθλητισμός

Με τέσσερα νέα ονόματα έκλεισε το ψηφοδέλτιο του Ν. Τσιλιμίγκα στη Μαγνησία

Τοπικά

Για 4η χρονιά η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση και παρέλαση με άλογα και άμαξες στον Βόλο

Τοπικά

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι του συνδυασμού της Ζωής Ράππου-Μάμαλη στον Αλμυρό

Τοπικά

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του Δ. Εσερίδη στον Αλμυρό

Τοπικά

Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πανθεσσαλικό

Αθλητισμός

Επάγγελμα ευρωβουλευτής: Οι παχυλές αμοιβές και το «χρυσό αλεξίπτωτο»

Κόσμος

Βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή- Έξι νεκροί στη Γάζα

Κόσμος

Ο συνδυασμός του Μιχ. Μιτζικού εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο στην Αργαλαστή

Τοπικά

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Πεζιρκιανίδης

Ελλάδα

Γάζα: Τουλάχιστον 200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ

Κόσμος

Η Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε τη νέα πτήση Αθήνα -Σικάγο

Ελλάδα

Γάζα: Ισραηλινά μαχητικά ισοπέδωσαν τα γραφεία του Anadolu

Κόσμος

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά – Εκπτώσεις μέχρι τις 15 Μαΐου

Ελλάδα

Σκορπιός: «Ναι» του ΣτΕ στον επίγειο παράδεισο του Ριμπολόβλεφ

Ελλάδα

Καιρός: Σκόνη, ισχυροί άνεμοι και λασποβροχές την Κυριακή

Ελλάδα

Τη Δευτέρα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις

Οικονομία

Τρομερός ο Τσιτσιπάς – Πέρασε στον τελικό του Εστορίλ

Αθλητισμός

Βασίλισσα η Σάκκαρη στο Μαρόκο – Κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της

Αθλητισμός

Επιτήδειος απέσπασε 7.000 ευρώ από 65χρονη στην Σκιάθο …για αναδρομικά που δήθεν δικαιούτο

Τοπικά

Προσπάθησαν να πετάξουν από Νέα Αγχίαλο για Ντίσελντορφ με πλαστά διαβατήρια

Τοπικά

«Ποντικός» έκλεψε χρήματα από σπίτι στη Νέα Αγχίαλο

Τοπικά

Περιπέτεια για Γάλλους τουρίστες με ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Σκόπελο

Τοπικά

Νάνσυ Καπούλα: Εγκαταλελειμμένες οι αθλητικές υποδομές στη Νέα Ιωνία λόγω αδιαφορίας της δημοτικής αρχής Μπέου

Τοπικά

«Ανυπότακτη Θεσσαλία»: Μέσα από τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης μπορούμε να κερδίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή

Τοπικά

Τροχαίο για τον Μένιο Φουρθιώτη – Στο νοσοκομείο ο παρουσιαστής

Lifestyle, Θ Plus

ΚΙΝΑΛ για υπουργοποίηση Θεοχαρόπουλου: Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε

Ελλάδα

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την τουρκική γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Κόσμος

ΕΣΡ: Ο δεκάλογος για την προβολή των υποψηφίων

Ελλάδα

Κρήτη: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη γέφυρα του νησιού

Ελλάδα

O υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς τη Δευτέρα στον Βόλο

Τοπικά

Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Ελλάδα

Τοπικά

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Ιάσονα Αποστολάκη «Μαζί για τον Βόλο»

Η παράταξη Μαζί για τον Βόλο με επικεφαλής τον κ. Ιάσονα Αποστολάκη κατέθεσε στο Πρωτοδικείο το ψηφοδέλτιο της. 

Εκλογική Περιφέρεια ΑΓΡΙΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΖΑΜΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Εκλογική Περιφέρεια ΑΙΣΩΝΙΑΣ

 

ΣΚΟΥΠΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

 

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ – ΚΛΕΙΩ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΒΟΛΟΥ

 

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΓΑΝΤΖΟΥ – ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΗΛΙΑ

ΔΑΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του  ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΝΤΕΜΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΔΟΔΟΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ

ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ – ΣΤΑΧΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ

ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΡΔΕΛΗ – ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΠΟΥΤΣΙΑΒΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΛ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΣΗΦ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΟΡΟΚΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ

ΦΩΤΑ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ (ΑΡΤΕΜΙΣ) του ΙΩΑΝΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΥΡΤΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΙΩΛΚΟΥ

 

ΑΝΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΤΣΙΑΜΠΑΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ – ΜΑΡΙΑ (ΡΕΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΒΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΑΛΙΩΤΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ (ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

 

ΠΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΕΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΑΝΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ

ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ – ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΥΡΙΚΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΜΠΑΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΥΣ

ΣΤΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΙΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Εκλογική Περιφέρεια ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΗ) του ΘΩΜΑ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

 

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