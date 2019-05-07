ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΟΠΥΥ: Τέλος στις δωρεάν εργοθεραπείες

Θ Plus, Υγεία

Εργατικό ατύχημα στους Γόννους: 56χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι

Τοπικά

Έδεσαν και λήστεψαν καταστηματάρχη στον Τύρναβο

Τοπικά

Συντάξεις 2019: Αλλάζουν οι ημερομηνίες καταβολής τους

Οικονομία

Υπόθεση Βαγγέλη Γιακουμάκη: Στις 6 Ιουνίου συνεχίζεται η δίκη των εννέα Κρητικών

Ελλάδα

Δημόσιες υπηρεσίες επισκέφθηκε η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδίνη

Τοπικά

Η «Πρωτοβουλία» δημιουργεί Περιφερειακό Γραφείο Εθελοντισμού

Τοπικά

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι με τον Χαράλαμπο Πάσχο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου – Όλα τα ονόματα 

Τοπικά

Μητροπολίτης Ιγνάτιος και Ι. Αποστολάκης συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργασίας Μητρόπολης – Δήμου Βόλου

Τοπικά

Οι υποψήφιοι με τον συνδυασμό του Παν. Κουτσάφτη για τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 

Τοπικά

Τροχαίο με μηχανάκι στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Τοπικά

Λαμία: Ανοιξαν την πόρτα και τον βρήκαν νεκρό

Ελλάδα

Ο «Ιππόκαμπος» καταδικάζει τη ρατσιστική επίθεση στον Π. Κωνσταντινίδη από υποψήφιο του Μπέου

Τοπικά

Δωροθέα Κολυνδρίνη: Σημαντικό το έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην περιοχή των Καναλίων

Τοπικά

Λυκουρέζος: Ζήτησα 200.000 ευρώ στο πλαίσιο της δικηγορικής αμοιβής μου

Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ν. Καραμούζης το Σάββατο στον Βόλο για τη συνέλευση του ΣΘΕΒ

Τοπικά

Γερμανία: Πρόστιμο κι «έξωση» σε όσους δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους

Κόσμος

Το πακέτο παροχών που ανακοινώνει ο πρωθυπουργός στο Ζάππειο

Ελλάδα

Οι εκδηλώσεις που στηρίζει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Τοπικά

Η στάρ της ιππικής συνάντησης στο Ελευθεροχώρι

Οι εικόνες της ημέρας

Χόρτα και στο πεζοδρόμιο

Οι εικόνες της ημέρας

Τεράστια λακκούβα σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας 

Οι εικόνες της ημέρας

Χάρτης σε …στραβό πλαίσιο

Οι εικόνες της ημέρας

«Σεβασμός» στα ΑμεΑ στο δημαρχείο του Βόλου

Οι εικόνες της ημέρας

Αριστερή Παρέμβαση – Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι υποψήφιοι δήμαρχοι του Ν. Πηλίου ξεπουλούν τον Αλατά

Τοπικά

«Η διαστημική μουσική του πλανήτη μας» από τον καθηγητή διαστημικής φυσικής Ιωάννη Δαγκλή

Τοπικά

Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Πασχάλη Λαμπαρδή «Ξαναγράφω τη ζωή μου απ’ την αρχή»

Πολιτισμός

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου στη 2η συνάντηση Φιλαρμονικών στην Κοζάνη

Πολιτισμός

Εκδήλωση για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες με τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη

Πολιτισμός

Τριήμερο δράσης της ΚΝΕ Μαγνησίας ενόψει της επίσκεψης Κουτσούμπα στον Βόλο

Τοπικά

Αδιαφορία και παραμέληση για τη Νέα Ιωνία – Κατήγγειλαν καταστηματάρχες και κάτοικοι

Τοπικά

Διεθνές ακαδημαϊκό συνέδριο Ψηφιακής Αφήγησης στον Βόλο

Τοπικά

Το 3ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory στη Μακρινίτσα

Τοπικά

Στη Γεωπονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τους υδάτινους πόρους

Τοπικά

Ο καιρός τρελάθηκε: Πυκνή χιονόπτωση στη Φλώρινα

Ελλάδα

Αμερικανίδα τουρίστρια έπεσε από τα Μετέωρα

Τοπικά

Διπλάσιοι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών από το Εσπερινό ΓΕΛ Βόλου

Τοπικά

Η θεωρία των πιθανοτήτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με καθηγητή τον Δημήτρη Παντελή

Τοπικά

Δικαιολόγησε την οργή των φίλων της Νίκης ο Ρ. Ντόστανιτς: «Αν ήμουν οπαδός ίσως έκανα χειρότερα»

Αθλητισμός

Αρνείται θεραπευτική αγωγή ο Κουφοντίνας στο Νοσοκομείο του Βόλου -Φρουρούμενος στο κρατητήριο

Τοπικά

Το ψηφοδέλτιο της «Θεσσαλία – Πράσινη Περιφέρεια» με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Θανάση Ακρίβο

Τοπικά

ΣΥΡΙΖΑ: Μαύρη σελίδα στην ιστορία του Βόλου ο Μπέος και εκλεκτικές συγγένειες με τη Χρυσή Αυγή

Τοπικά

«Σχεδόν απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι – Συστηματική η απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό»

Τοπικά

Αύριο η κατάθεση στη Βουλή της τροπολογίας για την αναδιάρθρωση που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό Βόλου

Αθλητισμός

Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Τοπικά

«Μεθυσμένη» πολιτεία το Στεφανοβίκειο για την άνοδο του Διαγόρα στην Γ’ Εθνική

Αθλητισμός

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων βράβευσε το Επιμελητήριο Μαγνησίας για τη διαχρονική στήριξη του θεσμού

Τοπικά

«Τα Μνημεία και Εμείς»: Εκδήλωση από τους «Ίωνες» στο Μεταξουργείο

Πολιτισμός

Συνάντηση του Νίκου Παππά με το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας

Τοπικά

Μαθητική ημερίδα για την ρομποτική στο Συνεδριακό Κέντρο

Τοπικά

Τοπικά

Οι υποψήφιοι με τον συνδυασμό του Παν. Κουτσάφτη για τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 

Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου ο συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ζαγοράς – Μουρεσίου Παν. Κουτσάφτη και την ακόλουθη σύνθεση:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ

1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΦΕΝΤΗ (ΕΝΤΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
9. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΛΕΧΩΝΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ
17. ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
18. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΘΕΡΣΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΠ
11. ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΖΟΥΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΟΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΙΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΡΟΥΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΝΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΝΑΤΑΣΑ ΤΚ ΑΝΗΛΙΟΥ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΝΑΣΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ

ΒΟΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΜΟΥΡΕΣΙ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΚ ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ
ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΚ ΠΟΥΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΣΥΝΟΔΗ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΠΡΩΪΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ
ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΚ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το