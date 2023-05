Ευρωλίγκα: Να φύγει με το εισιτήριο για… Κάουνας ο Ολυμπιακός από την Πόλη

Μία νίκη μακριά είναι πλέον το Κάουνας για τον Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν ξανά στο «Ulker Sports and Event Hall» τη Φενέρμπαχτσε (5/5, 20:45 Novasports Prime), για το τέταρτο ματς των πλέι οφ.

Η ψυχολογία στους Πειραιώτες είναι στα ύψη μετά το… θρυλικό «break» στο τρίτο ματς, με το τεράστιο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα, που τους έδωσε τη νίκη με σκορ 72-71. Έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε ξανά το προβάδισμα στη σειρά (2-1) και πλέον θέλει μία ακόμη νίκη για την πρόκριση στο Final Four του Κάουνας. Στην περίπτωση που επικρατήσουν οι Τούρκοι, τότε η σειρά θα οδηγηθεί σε πέμπτο και το τελευταίο ματς στο ΣΕΦ (9/5, 21:30).

Ωστόσο, οι πανηγυρισμοί στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο κράτησαν μόλις λίγες ώρες, καθώς άπαντες γνωρίζουν ότι το ματς που ακολουθεί θα είναι μία εντελώς άλλη… ιστορία. Το άλλο θετικό για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έτσι θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Από την άλλη, στη Φενέρμπαχτσε μάζεψαν γρήγορα τα… κομμάτια τους, μετά το σοκ της ήττας, γνωρίζοντας ότι το επόμενο ματς που ακολουθεί είναι «do or die», καθώς σε περίπτωση ήττας τελειώνει η φετινή τους παρουσία στην Ευρωλίγκα. Το γήπεδό τους αναμένεται ξανά κατάμεστο.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Δημήτρης Ιτούδης θα στερηθεί σίγουρα τις υπηρεσίες του Ντέβιν Μπούκερ. Από ‘κει και πέρα, οι Σκότι Γουίλμπεκιν και Νεμάνια Μπιέλιτσα προπονήθηκαν κανονικά και ο Έλληνας τεχνικός θα αποφασίσει εάν θα συμπεριλάβει κάποιον από τους δύο στη δωδεκάδα. Πάντως, ουδείς από τους τρεις δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής στη σειρά.

Τέλος, αυτό θα είναι το έκτο φετινό ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να μετράει τέσσερις νίκες. Δύο στην κανονική διάρκεια και άλλες τόσες στα playoffs.

Τα φετινά αποτελέσματα:

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 94-67 (13/12)

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 73-93 (31/1)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 79-68 (26/4)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 78-82 (28/4)

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 71-72 (3/5)

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανός), Σάσα Πουκλ (Σλοβενία) και Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία).