Bill Withers: Πέθανε ο τραγουδιστής και δημιουργός του «Ain’t No Sunshine»

O Μπιλ Γουίδερς (Bill Withers), ο οποίος έχει γράψει τα τραγούδια «Lean on Me, Ain’t No Sunshine» και «Lovely Day», πέθανε σε ηλικία 81 ετών λόγω καρδιακών επιπλοκών, έπειτα από σχετική ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο κορυφαίος τραγουδιστής είχε κερδίσει τρία Grammy και είχε περιληφθεί στην Rock and Roll Hall of Fame το 2015. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες και τραγουδιστές της αμερικανικής soul.

Ήταν παντρεμένος με την Marcia Johnson και έχει δύο παιδιά, τους Todd και Kori. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του πολυαγαπημένου, αφοσιωμένου συζύγου και πατέρα. Ένας μοναχικός άνθρωπος που τον κινούσε η καρδιά για να συνδέεται με τη ποίηση και τη μουσική του με τον κόσμο. Μιλούσε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους συνέδεε μεταξύ τους. Όσο διακριτική ζωή κι αν έζησε, κοντά στους οικείους του, οικογένεια και φίλους, η μουσική του πάντα ανήκει στον κόσμο. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, προσευχόμαστε η μουσική του να προσφέρει παρηγοριά, ενώ οι θαυμαστές του να παραμένουν κοντά στους αγαπημένους τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο Μπιλ Γουίδερς γεννήθηκε το 1938 και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, τα οποία αργότερα έγιναν και πηγή της έμπνευσής του.

Πηγή: Έθνος