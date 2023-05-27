Βραβεύσεις μαθητών Δημοτικών από τη Μαγνησία σε πανελλήνιο διαγωνισμό μαθηματικών

Η επιτροπή διαγωνισμών του Παραρτήματος του Ν. Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Μαθηματικά + Παιχνίδι» 2023, για τις τάξεις Ε’και Στ’ Δημοτικού, που πραγματοποιήθηκε στις 31/3/2023. Σε αυτόν συμμετείχαν 1.641 μαθητές από 71 Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας και από αυτούς βραβεύονται 280 μαθητές της Στ’ Δημοτικού και 186 μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Η Δ.Ε. συγχαίρει τους μαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους τους και εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντα επιτυχίες στα Μαθηματικά!
Τελετή απονομής
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τη διοργάνωση της Τελετής Απονομής των Αριστείων, Βραβείων και Επαίνων των παραπάνω επιτυχόντων μαθητών την Τετάρτη 7 Ιουνίου, ώρα 19.30, στον προαύλειο χώρο του 14ου Δημοτικού Σχολείου, για να τιμήσει τους μαθητές που διακρίθηκαν.
Παρακαλούνται οι μαθητές, γονείς και δάσκαλοι, όπως τιμήσουν με την παρουσία τους την παραπάνω εκδήλωση.
Θερινό Μαθηματικό
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας θα διοργανώσει επίσης το 11ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουνίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Μεταμορφώσεως-Γ. Δήμου) για μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Έτσι σε συνεργασία: α) Με τον Δήμο Βόλου και πιο συγκεκριμένα τις κ.κ. Κότογλου Δέσποινα, αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Δ. Βόλου, την κ. Μορφογιάννη Αναστασία, πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Βόλου και τον κ. Τζούνη Ευθύμιο, πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Βόλου, β) τον διευθυντή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ. Πολύζο Γεώργιο και γ) τον διευθυντή κ. Γκράσσο Γεώργιο, καθώς και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, θα διεξάγει το 11ο Μαθηματικό Θερινό Σχολείο 2023. Στο Θερινό Σχολείο, εκτός από τα μαθήματα Μαθηματικών θα υλοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο και παράλληλα εργαστήρια σε συνεργασία με την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, τη Σκακιστική Ένωση και άλλους φορείς της πόλης μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην αίτηση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ-Μαγνησίας: eme-mag.gr.
Ε’ τάξη, βραβευθέντες
1 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, 3 ΝΤΑΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 5 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 6 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, 7 ΡΟΔΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 8 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 10 ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΛΥΔΙΑ, 11 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 12 ΖΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, 13 ΛΑΔΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, 14 ΚΑΡΑΦΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ, 15 ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 16 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 17 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, 18 ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ, 19 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 20 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 21 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 22 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 23 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 25 ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 26 ΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, 27 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, 28 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 29 ΚΡΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 30 ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, 31 ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 32 ΒΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, 33 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, 34 ΚΑΜΠΙΛΑΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 35 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, 36 ΠΛΑΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 37 ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 38 ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 39 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, 40 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ, 41 ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, 42 ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 43 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 44 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ, 45 ΛΙΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ, 46 ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 47 ΤΣΙΝΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, 48 ΜΑΝΩΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 49 ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, 50 ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 51 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 52 ΤΡΕΜΟΥ ΕΛΕΝΗ, 53 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, 54 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 55 ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ, 56 ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΕΛΕΝΗ, 57 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 58 ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΙ ΜΑΤΙΑΣ, 59 ΖΟΥΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, 61 ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 62 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 63 ΤΣΙΡΙΛΑ ΜΕΛΙΝΑ, 64 ΠΑΝΙΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, 65 ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 66 ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 67 ΜΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 68 ΠΙΛΑΤΙ ΑΛΙΣΙΑ, 69 ΜΠΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, 70 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ, 71 ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 72 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 73 ΓΡΥΠΑΡΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ, 74 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 75 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 76 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 77 ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 78 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 79 ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 80 ΦΑΣΟΥΛΙΑΔΗ -ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΙΡΙΣ, 81 ΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, 82 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 83 ΨΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, 84 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, 85 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 86 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, 87 ΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, 88 ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ-ΜΑΡΙΑ, 89 ΠΟΥΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ, 90 ΤΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 91 ΘΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, 92 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, 93 ΖΕΡΚΑ ΛΟΥΣΙΑΝΑ, 94 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, 95 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, 96 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 97 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 98 ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 99 ΜΑΝΙΩΤΗ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 100 ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 101 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, 102 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΝΝΑ, 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 104 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, 105 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 106 ΑΡΚΑ-ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, 107 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 108 ΜΑΤΙΑΣΤΗ ΜΥΡΤΩ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 109 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 110 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, 111 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 112 ΔΕΜΙΡΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ, 113 ΜΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 114 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΒΑΛΕΡΙΑ, 115 ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 116 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ, 117 ΒΟΥΔΡΑΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, 118 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, 119 ΜΟΧΛΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 120 ΓΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 121 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 122 ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, 123 ΠΛΑΚΙΔΑ ΙΡΙΔΑ, 124 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ, 125 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 126 ΓΙΟΝΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 127 ΓΚΙΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 128 ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 129 ΜΠΡΙΣΜΠΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 130 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 131 ΚΛΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, 132 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 133 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 134 ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 135 ΝΤΟΥΡΑ-ΜΑΤΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΟΛΓΑ, 136 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ, 137 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ, 138 ΠΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΑ, 139 ΦΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, 140 ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 141 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 142 ΜΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 143 ΜΑΪΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 144 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 145 ΞΙΕ ΣΙΝ ΤΣΕΝ, 146 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΗΛΙΑΔΑ, 147 ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 148 ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 149 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 150 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ ΖΩΗ, 151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΝΝΑ, 152 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 153 ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 154 ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, 155 ΤΡΕΠΣΕΝΙΣΤΙ ΓΚΛΟΡΙΑ, 156 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, 157 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 158 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 159 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, 160 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, 161 ΜΠΟΣΜΟΥ ΦΑΙΔΡΑ, 162 ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, 163 ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 164 ΔΑΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, 165 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 166 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 167 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΕΛΕΝΗ, 168 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΑΓΑΠΗ, 169 ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 170 ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 171 ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ, 172 ΚΟΥΠΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ, 173 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ, 174 ΧΙΜΟΛΛΑΡΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ, 175 ΣΟΥΝΤΟΥΛΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 176 ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ, 177 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 178 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 179 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ, 180 ΝΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, 181 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΡΓΥΡΩ, 182 ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 183 ΝΤΑΦΟΥ ΔΑΦΝΗ, 184 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 185 ΚΑΒΟΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 186 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
Στ’ τάξη, βραβευθέντες
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3 ΒΑΟΥΤΗ ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ, 4 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 5 ΣΙΓΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ, 6 ΠΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7 ΤΑΤΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 8 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 9 ΤΖΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, 11 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, 12 ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, 13 ΓΟΥΒΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, 14 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, 15 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, 16 ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ, 17 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, 18 ΘΕΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ, 19 ΝΤΟΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, 20 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 21 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 22 ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 23 ΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 24 ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 25 ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ, 26 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 27 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 28 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 29 ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 31 ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 32 ΜΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ, 33 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ, 34 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 35 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 36 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ, 37 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 38 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 39 ΝΤΟΚΟ ΜΑΤΙΝΑ, 40 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, 41 ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΙΑΣΩΝ, 42 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, 43 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 44 ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 45 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 46 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 47 ΚΟΡΜΠΑ ΦΑΝΗ, 48 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, 49 ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 50 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 51 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 52 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 53 ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 54 ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 55 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ, 56 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 57 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 58 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 59 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, 60 ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 61 ΑΛΕΣΙ ΝΙΚΟΛΑΣ, 62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 63 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 64 ΡΕΠΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 65 ΛΙΚΑ ΣΙΛΒΙΑ, 66 ΜΠΑΡΔΙ ΓΚΡΕΪΣΙ, 67 ΠΙΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 68 ΓΚΟΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 69 ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 70 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 71 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 72 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, 73 ΣΑΝΤΟ ΦΛΑΒΙΟ, 74 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 75 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΗΔΑ, 76 ΚΑΡΝΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ, 77 ΘΩΜΑΪΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ, 78 ΓΕΡΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 79 ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ, 80 ΜΟΥΣΤΕΛΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, 81 ΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 82 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, 83 ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 84 ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 85 ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 86 ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, 87 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, 88 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 89 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 90 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 91 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 92 ΚΛΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 93 ΧΑΒΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, 94 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 95 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 96 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 97 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 98 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, 99 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 100 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 101 ΤΣΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 102 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, 103 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 104 ΚΑΪΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 105 ΜΑΝΤΕΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, 106 ΣΤΑΜΟΣ ΦΩΤΗΣ, 107 ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, 108 ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 109 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΞΕΝΙΑ, 110 ΚΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 111 ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, 112 ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ, 113 ΦΙΛΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 114 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 115 ΖΑΓΑΡΙΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ, 116 ΖΟΥΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, 117 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 118 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ, 119 ΦΟΝ ΤΡΑΠ ΙΘΑΝ, 120 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, 121 ΚΑΡΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 122 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 123 ΚΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 124 ΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, 125 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ, 126 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 127 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 128 ΚΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 129 ΚΑΡΑΪ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ, 130 ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ, 131 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, 132 ΓΚΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 133 ΣΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 134 ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, 135 ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, 136 ΜΑΡΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 137 ΝΤΑΒΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 138 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 139 ΣΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ, 140 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΔΥΛΗ, 141 ΦΥΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ, 142 ΔΟΥΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 143 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ, 144 ΚΟΥΠΡΙΝΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 145 ΛΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ, 146 ΚΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ, 147 ΤΣΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 148 ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 149 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 150 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, 151 ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 152 ΑΓΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 153 ΛΑΠΠΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, 154 ΜΠΑΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 155 ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 156 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 157 ΤΣΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 158 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 159 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, 160 ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 161 ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 162 ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 163 ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, 164 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 165 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 166 ΣΙΔΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 167 ΖΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ, 168 ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 169 ΒΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 170 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 171 ΜΑΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 172 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, 173 ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 174 ΧΡΥΣΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, 175 ΜΠΙΛΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, 176 ΚΟΡΔΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, 177 ΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 178 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ, 179 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 180 ΜΑΡΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 181 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 182 ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ, 183 ΚΕΣΕΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 184 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 185 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, 186 ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 187 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ, 188 ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 189 ΡΗΓΙΝΟΥ ΟΛΓΑ, 190 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ, 191 ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, 192 ΚΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ, 193 ΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, 194 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 195 ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 196 ΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 197 ΝΤΟΝΑ ΣΟΦΙΑ, 198 ΧΑΥΔΑΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 199 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ, 200 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 201 ΛΑΪΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, 202 ΣΑΛΑΪ ΧΡΗΣΤΟΣ, 203 ΚΑΛΛΕΣ ΗΛΙΑΣ, 204 ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 205 ΚΟΧΙΛΑ ΑΡΙΑΝΝΑ, 206 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 207 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ, 208 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 209 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 210 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΧΡΥΣΣΑ, 211 ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 212 ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, 213 ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 214 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΖΩΗ, 215 ΡΙΖΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, 216 ΛΙΚΑ ΕΡΑ, 217 ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, 218 ΣΑΚΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, 219 ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 220 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 221 ΣΟΥΪΠΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ, 222 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ, 223 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 224 ΔΟΥΚΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 225 ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 226 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 227 ΜΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΗΝΑ, 228 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 229 ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 230 ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 231 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 232 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, 233 ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, 234 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 235 ΣΥΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΕΡΜΗΣ, 236 ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 237 ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, 238 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 239 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 240 ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 241 ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, 242 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 243 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, 244 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, 245 ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ, 246 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, 247 ΓΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 248 ΜΑΡΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 249 ΝΤΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ, 250 ΞΑΦΗ ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 251 ΓΑΡΥΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 252 ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 253 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 254 ΧΑΛΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 255 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, 256 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 257 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 258 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, 259 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ, 260 ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 261 ΛΟΤΙ ΑΡΙΕΛΑ, 262 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 263 ΞΗΡΑΚΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑ, 264 ΘΕΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ, 265 ΚΥΡΙΑΖΗ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ, 266 ΜΠΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 267 ΣΟΦΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, 268 ΓΙΑΣΚΟΛΛΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 269 ΤΡΙΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 270 ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, 271 ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ, 272 ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 273 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 274 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 275 ΠΕΤΟΒΑ ΟΡΕΣΤΙ, 276 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, 277 ΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 278 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ, 279 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 280 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ.