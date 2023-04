SpaceX: Αναβλήθηκε λίγο πριν την εκτόξευση η ιστορική δοκιμαστική πτήση του Starship

Ένα τεχνικό πρόβλημα με μία βαλβίδα των κινητήρων, που εμφανίστηκε λίγα λεπτά πριν την ιστορική πρώτη τροχιακή δοκιμή του γιγαντιαίου πυραύλου Starship (Αστρόπλοιο) της SpaceX, προκάλεσε την αναβολή της πτήσης, η οποία θα προγραμματιστεί εκ νέου, πιθανώς στα επόμενα 24ωρα.

Συγκεκριμένα, μία βαλβίδα πίεσης των κινητήρων πάγωσε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει. Το γεγονός ανακοίνωσε ο ίδιος ο Έλον Μασκ μέσω Twitter.

H SpaceX αναλύει πλέον τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την προετοιμασία της εκτόξευσης, προκειμένου να προγραμματίσει εκ νέου τη δοκιμή. Η επόμενη προσπάθεια μπορεί να γίνει ακόμα και εντός των επόμενων 48 ωρών.

Δείτε εδώ την αντίστροφη μέτρηση -μέχρι την ακύρωσή της- στην Starbase, τη διαστημική βάση της SpaceX, στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας:

Το γιγάντιο Starship, ύψους 120 μέτρων, βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης Starbase από τις 5 Απριλίου για δοκιμές. Το σύστημα αποτελείται από δύο μέρη: Τον πανίσχυρο πύραυλο Super Heavy, και το κυρίως σκάφος Starship στην κορυφή.

Ο πύραυλος Super Heavy είναι ο ισχυρότερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ και διαθέτει ούτε έναν, ούτε δύο αλλά… 33 κινητήρες τύπου Raptor. Αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση του όλου συστήματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα επρόκειτο να σβήσουν 169 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση. Τρία δευτερόλεπτα αργότερα το Starship θα αποχωριζόταν από τον Super Heavy για να συνεχίσει μόνο του την υπόλοιπη πτήση με τους δικούς του έξι κινητήρες Raptor.

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου ήταν προγραμματισμένο να προσθαλασσωθεί περίπου 32 χιλιόμετρα από την ακτή, στον Κόλπο του Μεξικού, οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευση.

Στο μεταξύ, το Starship θα έφτανε κοντά σε αυτό που ονομάζεται τροχιακή ταχύτητα, δηλαδή περίπου 28.000 χλμ/ώρα, σε υψόμετρο περίπου 150 μιλίων.

Στη συνέχεια, το Starship θα έκανε μία υψηλής ταχύτητας επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης για να προσθαλασσωθεί περίπου 100 χλμ. από τη βορειοδυτική ακτή του Καουάι, στο αρχιπελάγος της Χαβάης.

Η δοκιμαστική πτήση στοχεύει να παράσχει πολλές πολύτιμες πληροφορίες για το SpaceX καθώς θέλει να καταστήσει το Starship πλήρως λειτουργικό. Είναι δηλαδή ένα ακόμη βήμα σε έναν μακρύ δρόμο προς την πλήρη λειτουργία του πυραύλου.

Το Starship έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει κάποτε πλήρωμα έως και 100 ανθρώπων, ή φορτίο μέχρι και 100 τόνων, στον πλανήτη Άρη. Για τους σκοπούς της σημερινής δοκιμής εξυπακούεται πως δεν θα υπάρχει φορτίο.

Τόσο ο πύραυλος Super Heavy όσο και το Starship έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πλήρως. Εντούτης η δοκιμαστική αυτή πτήση, όταν γίνει, θα είναι η μοναδική πτήση τόσο για τον συγκεκριμένο πύρυαλο Super Heavy, με την ονομασία «Booster 7», όσο και του συγκεκριμένου Starship, με την ονομασία «Ship 24».

Με άλλα λόγια, και τα δύο οχήματα δεν θα πραγματοποιήσουν τις εντυπωσιακές κάθετες προσγειώσεις που μας έχουν συνηθίσει πλέον τα πρώτα στάδια των πυραύλων Falcon 9 και Falcon Heavy της SpaceX.

Πηγή:protothema