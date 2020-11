Προτελευταία στην ΕΕ η Ελλάδα στις επιπλέον δαπάνες για το σύστημα υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας

H χώρα μας είναι δεύτερη από το τέλος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιπρόσθετες δαπάνες υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο από την έρευνα του ΟΟΣΑ είναι το γεγονός ότι σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση οι πολίτες στην Ελλάδα εμφανίζονται να κατάλαβαν απολύτως τον κίνδυνο και να συμμορφώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στα υγειονομικά μέτρα. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό μέγεθος στο οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις είναι ο αριθμός των τεστ ανά κάτοικο.

Την πραγματικότητα αναφορικά με τις δραματικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας, την υποστελέχωση, τη συμμόρφωση των πολιτών στα μέτρα στην Ελλάδα καταγράφει η Έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαικής επιτροπής για την κατάσταση της υγείας και των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη με τίτλο «Health at a glance: Europe 2020. The state of Health in the EU cycle».

Ο πιο κομβικός δείκτης είναι οι επιπλέον δαπάνες για το σύστημα υγείας από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρώπη των 27, πάνω μόνο από τη Λετονία.

Όπως καταγράφει το antapocrisis.gr, ενδιαφέρον έχει και η κατανομή των επιπλέον δαπανών ανά χώρα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει σε ποιον τομέα δαπανήθηκε το επιπλέον ποσό που διατέθηκε από τα κράτη μέλη. Η Ελλάδα το πενιχρό επιπλέον ποσό που διέθεσε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το διέθεσε για πρόσληψη (επικουρικού) προσωπικού, αποδεικνύοντας έτσι τη βαθιά πληγή του ΕΣΥ που είναι η υποστελέχωση. Οι περισσότερες χώρες, ή τουλάχιστον όσες δεν αντιμετώπισαν τρομακτική πίεση από το πρώτο κύμα της πανδημίας, διέθεσαν τους επιπλέον πόρους στην αύξηση της χωρητικότητας των συστημάτων υγείας. Η Ελλάδα δυστυχώς, είχε να καλύψει (προσωρινά) μικρό μόνο μέρος από τα χιλιάδες οργανικά κενά γιατρών και νοσηλευτών.

Παράλληλα, στη δραματική κατάσταση ως προς τις δαπάνες για το ΕΣΥ έρχονται να προστεθούν οι ανησυχητικές ελλείψεις στη στελέχωση του. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η αναλογία γιατρών/νοσηλευτών στον πληθυσμό κάθε χώρας. Η Ελλάδα βρίσκεται μακράν κάτω αριστερά, δηλαδή έχει δραματικό έλλειμμα σε νοσηλευτές και θεωρητικά μεγάλο πλεόνασμα σε γιατρούς. Το πλεόνασμα όμως σε γιατρούς είναι πλασματικό, καθώς αφορά το σύνολο των γιατρών που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και όχι τον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό μέγεθος στο οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις είναι ο αριθμός των τεστ ανά κάτοικο.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι φαίνεται να έχουμε μια κοινωνία που κατάλαβε απολύτως τον κίνδυνο και συμμορφώθηκε στα υγειονομικά μέτρα. Οι δείκτες κατά τον Μάρτιο – Μάιο δείχνουν ότι στην Ελλάδα μειώθηκε πολύ η κινητικότητα των πολιτών, ενώ μάλιστα δεν χτυπήθηκε σοβαρά από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Η Ελλάδα βρέθηκε χαμηλότερα στη μείωση της κινητικότητας μόνο από τις χώρες στις οποίες η πανδημία την άνοιξη προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες θανάτων.

«Ο κ. Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για όσα τραγικά συμβαίνουν»

Στα ευρήματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ αναφέρεται με εκτενή ανάρτηση του ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι ήδη υπόλογη στη συνείδηση των πολιτών και ο κ. Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για όσα τραγικά συμβαίνουν τούτη την ώρα».

«Ακόμα όμως και στον προϋπολογισμό που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, μέσα στο σημερινό δραματικό αδιέξοδο του δημόσιου συστήματος Υγείας, δεν προβλέπει ούτε ένα ευρώ δαπάνης για περαιτέρω εξοπλισμό και υποδομές του ΕΣΥ. Αποδεικνύεται λοιπόν με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι απλά εγκληματικά ανίκανοι να διαχειριστούν την πανδημία του κορωνοιού, είναι κάτι χειρότερο: εγκληματικά ιδεοληπτικοί» αναφέρει ο Α. Τσίπρας.

«Τόσους μήνες δεν ενίσχυσαν το δημόσιο σύστημα Υγείας από άποψη. Ήταν συνειδητή τους επιλογή. Γιατί να το ενισχύσουν άλλωστε με υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, αφού ο σχεδιασμός τους για αύριο είναι να το ιδιωτικοποιήσουν; Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, δίνουν άνιση μάχη, πολύ πέρα από τα ανθρώπινα όρια για να σώσουν ανθρώπινες ζωές, έχοντας απέναντί τους όχι μόνο την πανδημία αλλά και τις παρωχημένες πολιτικές της κυβέρνησης που θεωρεί την Υγεία εμπόρευμα, αντικείμενο κερδοσκοπίας και όχι δικαίωμα για τον κάθε πολίτη ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Εκεί οφείλεται η εγκληματική της αδράνεια» προσθέτει.

Πηγή: thepressproject.gr