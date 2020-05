Ο Βολιώτης Σταμάτης Λάσκος σχεδίασε τον Σωτήρη Τσιόδρα για την Athens Voice

Ο λοιμωξιολόγος καθηγητής, Σωτήρης Τσιόδρας, μέσα από τη ματιά του Σταμάτη Λάσκου, ενός χαρισματικού νέου Bολιώτη ζωγράφου με διεθνείς συνεργασίες, πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του νέου αφιερωματικού τεύχους της ATHENS VOICE, στις δύσκολες μέρες που ζήσαμε ως χώρα την περίοδο του lockdown.

Από την ΑΣΚΤ στη συνεργασία με τη Jordan Nike Inc. και από το Παρίσι εκεί που ξεκίνησε να ζωγραφίζει, στον Βόλο, ο Σταμάτης Λάσκος έχει εκθέσει τα έργα του σε παριζιάνικες γκαλερί, τοίχους μητροπόλεων, στις σελίδες του New Yorker που έχει εικονογραφήσει, σε εξώφυλλα hip hop άλμπουμ. Η έκθεσή του «Ασύμβατες Τροχιές» ακυρώθηκε εξαιτίας της καραντίνας, όμως ο ίδιος αποφάσισε να αντιμετωπίσει την περίοδο της απομόνωσης, την περίοδο του «Μένουμε Σπίτι», δημιουργώντας. Στέλνοντας το σχέδιό του για το νέο εξώφυλλό μας, φρόντισε να προσθέσει και τις σκέψεις του για αυτό.

Η συνέντευξη του Σταμάτη Λάσκου στην Αthens Voice:

Τι σκέφτηκες όταν σου προτάθηκε να σχεδιάσεις το εξώφυλλο της Athens Voice;

Χάρηκα όταν μου έγινε η πρόταση να σχεδιάσω για ένα έντυπο που παρακολουθώ και εκτιμώ πολλά χρόνια.

Μίλησέ μας για το έργο που φιλοτέχνησες. Πώς και γιατί επέλεξες αυτή την απόδοση;

Πριν λίγες μέρες μου έγινε η πρόταση με το συγκεκριμένο θέμα. Το έργο ολοκληρώθηκε σε 3 ημέρες και είναι διαστάσεων 50 εκ. χ 35 εκ. με υλικά λάδια σε χαρτί.

Πώς σε βρήκε η περίοδος του «Μένουμε Σπίτι» και τι έκανες κατά τη διάρκεια της καραντίνας;

Μένοντας απομονωμένος στον χώρο μου, δεν άργησα να μετατρέψω το αίσθημα φόβου και προβληματισμού του εγκλεισμού που όλοι βιώνουμε σε χρόνο για τον εαυτό μου, σε χρόνο ανασυγκρότησης και χρόνο δημιουργίας.

Ο Σταμάτης Λάσκος ζει και εργάζεται στον Βόλο. Γεννήθηκε το 1985 και είναι αριστούχος απόφοιτος της ΑΣΚΤ. Το θέμα της διπλωματικής του ήταν «Σύγχρονοι Άγιοι». Έχει εργαστεί ως ζωγράφος στην Jordan Nike inc. στο Όρεγκον και έχει κάνει εικονογραφήσεις για το The New Yorker. Έχει διακριθεί με βραβείο ΕΒΓΕ, ERMIS στον τομέα της εικονογράφησης. Έχει διδάξει σε Ιδιωτικά εργαστήρια ελευθέρου σχεδίου και ως καθηγητής εικαστικών τεχνών σε σχολεία. To 2004 εργάστηκε στην εικαστική ομάδα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ζωγραφίζει από καμβάδες πολύ μικρών διαστάσεων έως πολύ μεγάλες επιφάνειες (τοιχογραφίες) με εκθέσεις, τοιχογραφίες και εικονογραφήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. www.behance.net/siveone, Instagram: @stamatis.laskos.

