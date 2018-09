Ο Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος Αριστείδης Ρωμανός θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, στις 18:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο Χωροταξίας (Πεδίο Άρεως), στο Βόλο, θα πραγματοποιηθεί η Αναγόρευση του αρχιτέκτονα – πολεοδόμου κυρίου Αριστείδη Ρωμανού σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του με θέμα: «Εμπειρίες από Ορισμένες στιγμές ή φάσεις της Μεταπολεμικής Πολεοδομικής Ιστορίας που Παρουσιάζουν Γενικότερο Ενδιαφέρον».

Προτείνεται η αναγόρευση του κ. Αριστείδη Ρωμανού σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, λόγω της μακροχρόνιας και εξαιρετικά σημαντικής συμβολής του στην ανάπτυξη του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα μας, σε επίπεδο επιστημονικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό. Δεδομένου ότι η προσωπικότητα και το έργο του κ. Ρωμανού, που σπούδασε Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στο ΕΜΠ και το University College London, είναι ευρύτατα γνωστό στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αλλά και γενικότερα, θα γίνει συνοπτική αναφορά μόνο σε ορισμένα στοιχεία της επαγγελματικής και επιστημονικής εξέλιξής του.

O κ. Ρωμανός έχει μεγάλη εμπειρία Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων σε πολλά επίπεδα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και αξιόλογη διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Η δράση του, που ξεκίνησε τη Μεταπολιτευτική περίοδο και συνεχίζεται ως σήμερα, χαρακτηρίζεται από έντονο – και αποτελεσματικό – ενδιαφέρον για τον κρίσιμο ρόλο της Αρχιτεκτονικής, της Πολεοδομίας και της Προστασίας της Φυσικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και στη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και της ισονομίας στο αστικό περιβάλλον. Είναι μελετητής στους τομείς Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Προστασίας και Ανάδειξης Ιστορικών Πόλεων με έντονη Τουριστική Ανάπτυξη, Κατοικίας και Οικιστικής Ανάπτυξης, Αναπλάσεων Αστικών Περιοχών, Ανασχεδιασμού και Προστασίας Ιστορικών Δημοσίων Χώρων και Αυθαίρετης εκτός σχεδίου Στέγασης. Έχει υπηρετήσει σε υπεύθυνες δημόσιες θέσεις ως Διευθυντής Ολυμπιακών Χωριών, Σύμβουλος Διοίκησης στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Διευθυντής Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ), και Διευθυντής Μελετών & Ερευνών στην Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ). Συγκεκριμένα:

• Διετέλεσε Διευθυντής Ολυμπιακών Χωριών και Σύμβουλος Διοίκησης στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου των επτά Χωριών Τύπου (2001-2004).

• Διετέλεσε Διευθυντής της Εταιρείας Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας (ΕΑΧΑ ΑΕ) για την περίοδο 1998-2001. Είχε την ευθύνη του προγραμματισμού και της υλοποίησης της κατασκευής της Μεγάλου Περιπάτου που ενώνει τα κύρια μνημεία της κλασικής αρχαιότητας γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης, ένα πρόγραμμα το οποίο πέτυχε να μετατρέψει τους επί μέρους αρχαιολογικούς χώρους σε ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό ανοικτό Μουσείο. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης ήρθε αμέσως αργότερα να συμπληρώσει το πρόγραμμα του Μεγάλου Περιπάτου με τη δική του ξεχωριστή δυναμική.

• Για την περίοδο 1977 – 1998 διετέλεσε Διευθυντής Μελετών & Ερευνών της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ ΑΕ). Στο πλαίσιο αυτά διηύθυνε το σχεδιασμό προγραμμάτων αναπλάσεων και αστικής αναγέννησης σε πολλές πόλεις στη χώρα. Ανάμεσα στα προγράμματα αυτά συγκαταλέγονται η αποκατάσταση του συγκροτήματος του Αρσακείου Μεγάρου και η μετατροπή του σε έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κατασκευή του Αρκαδικού χωριού καθώς και η ανοικοδόμηση των προσφυγικών κατοικιών σε αρκετές περιοχές της χώρας όπως ο Ταύρος, η Καισαριανή και η Καλαμίτσα Καβάλας.

• Εκτός των άλλων διετέλεσε Σύμβουλος του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων 1974-1977 με κύρια αντικείμενα τη νομοπαρασκευαστική εργασία για την ίδρυση της ΔΕΠΟΣ και τη διατύπωση του Άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975.

• Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στις πολλές διακρίσεις του σε διεθνείς και πανελλήνιους πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ως σημαντικότερη αναφέρεται η διάκριση της Μελέτης Προστασίας της Μεσαιωνικής Πόλης Χανίων στον Πρώτο Πολεοδομικό Διαγωνισμό που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (ECTP), καθώς επίσης και το πρώτο βραβείο του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της UIA (Union Internationale des Architectes) με θέμα Utopia and/or Happiness.

Αξιόλογο είναι το συγγραφικό του έργο Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο αγγλόγλωσσο βιβλίο του 2015 Tlön: Journey to a Utopian Civilisation, Author House, UK & Bloomington IN, USA, καθώς και στο ελληνόγλωσσο του 2004 Αθήνα: Το Πολεοδομικό Ζήτημα από τη Σκοπιά του Πολίτη, Ποταμός, Αθήνα .

Πολύ σημαντική υπήρξε και η ακαδημαϊκή δραστηριοποίησή του. Δίδαξε Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία ως Studio Master στη Σχολή Architectural Association του Λονδίνου, στο Μiddle School (Διευθυντής Εργαστηρίου με αυτονομία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη διαχείριση προϋπολογισμού και την επιλογή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού) και στο Μεταπτυχιακό Τμήμα. Διετέλεσε, επίσης, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Σχολής 1964-1974. Επιπροσθέτως, την περίοδο 1995 – 1997 δίδαξε ως Εντεταλμένος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έδωσε διαλέξεις και έλαβε μέρος σε σεμινάρια σε αρχιτεκτονικές σχολές στη Βρετανία (Bartlett School of Architecture, Cambridge, LSE, Canterbury), Ελλάδα (EMΠ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και ΗΠΑ (ΜΙΤ, Princeton). Στο ΜΙΤ έλαβε μέρος ως Κύριος Επισκέπτης Καθηγητής στο Σεμινάριο SIGUS (Special Interest Group in Urban Settlements), School of Architecture and Planning το 1984.

Σημειώνεται επίσης ότι υπήρξε δραστήριος και στο κοινωνικό πεδίο, ως ιδρυτικό μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, αλλά και αιρετός Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΟΧ για την περίοδο 1983-84 όπως και αιρετό μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (1974-77).

Εν κατακλείδι, η εικόνα που αναδύεται είναι ενός επιστήμονα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ο οποίος ακολούθησε μια διαδρομή στο ευρύτερο πεδίο των χωρικών πολιτικών σε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικές δημόσιες θέσεις, σε διάφορα πεδία, με συνεχή επιτυχία, και αφήνοντας παντού θετικό αποτύπωμα τόσο με την έννοια της δημιουργίας θεσμών όσο και με αυτή της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Κρίνεται ότι τα χαρακτηριστικά αυτά τεκμηριώνουν πλήρως την πρόταση για την αναγόρευση του Αριστείδη Ρωμανού ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματός μας.

Σύντομο Βιογραφικό

Αριστείδης Ρωμανός, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Πολεοδόμος M.Phil. U of London

Έχει μεγάλη εμπειρία Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων σε πολλά επίπεδα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η εν γένει δράση του, που ξεκίνησε τη Μεταπολιτευτική περίοδο και συνεχίζεται ως σήμερα, χαρακτηρίζεται από έντονο –και αποτελεσματικό- ενδιαφέρον για τον κρίσιμο ρόλο της Αρχιτεκτονικής, της Πολεοδομίας και της Προστασίας της φυσικής και πολιτισμικής Κληρονομιάς στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και στη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και της ισονομίας στο αστικό περιβάλλον. Eίναι μελετητής στους τομείς Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Προστασίας και Ανάδειξης Ιστορικών Πόλεων με έντονη Τουριστική Ανάπτυξη, Κατοικίας και Οικιστικής Ανάπτυξης, Αναπλάσεων Αστικών Περιοχών, Ανασχεδιασμού και Προστασίας Ιστορικών Δημοσίων Χώρων και Αυθαίρετης εκτός σχεδίου Στέγασης. Υπηρέτησε σε πολλές υπεύθυνες δημόσιες θέσεις. Δίδαξε στη Σχολή Architectural Association του Λονδίνου, στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και στο ΜΙΤ ως προσκεκλημένος καθηγητής. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει βιβλία και περισσότερα από 80 άρθρα στην εφημερίδα Καθημερινή. Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και fora σχετικά με την Αστική Ανάπτυξη, την Προστασία της Κληρονομιάς, την Κατοικία και την Παιδεία των Αρχιτεκτόνων και Πολεοδόμων. Έχει λάβει μέρος και έχει βραβευθεί σε σημαντικό αριθμό πανελληνίων και διεθνών διαγωνισμών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΠΟΧ, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθώς και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Εθνικής Πινακοθήκης. Έχει κάνει και τέσσερεις εκθέσεις με ακουαρέλες, σχέδια, σατιρικά σκίτσα και cartoons.