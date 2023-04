Με στολή πιλότου ο Ερντογάν στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το πρόβλημα υγείας του – Δείτε βίντεο

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα από τρεις ημέρες απουσίας, εξαιτίας της αδιαθεσίας που ένιωσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο KANAL 7, πραγματοποίησε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από τηλεοπτικά δίκτυα, ο Tούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε ντυμένος με στολή πιλότου στο παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, όπου διεξάγεται η έκθεση αεροδιαστημικής και τεχνολογίας Teknofest, την οποία η Τουρκία παρουσιάζει ως «τη μεγαλύτερη στον κόσμο» και η οποία επιτρέπει στην τουρκική στρατιωτική βιομηχανία να εκθέσει τα drones και τα αεροπλάνα της.

Turkish President Erdogan speaking at Teknofest says Azerbaijani President Aliyev promised construction of 1,000 houses in epicentre of #TurkiyeQuakes Kahramanmaras province pic.twitter.com/abrkCtjdNl

— TRT World (@trtworld) April 29, 2023