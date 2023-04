Η Σκάρλετ Γιοχάνσον «κλείνει την πόρτα» στη Marvel – «Τελείωσα με αυτά»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον έδωσε τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει στη Marvel.

Η γνωστή ηθοποιός που γνώρισε τεράστια επιτυχία μέσα από τον ρόλο της στην ταινία «Black Widow», εξήγησε σε συνέντευξή της στο Variety πως δεν πρόκειται να υποδυθεί ποτέ ξανά τη «Natasha Romanoff».

«Τελείωσα με αυτά. Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε. Έκανα όσα έπρεπε να κάνω. Επίσης, το να επιστρέφω και να παίζω ξανά και ξανά έναν χαρακτήρα για πάνω από μια δεκαετία, είναι μια μοναδική εμπειρία», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Not even Marvel's multiverse can bring Black Widow back. Scarlett Johansson confirms that "chapter is over." pic.twitter.com/Wgg91F2YpX

— GameSpot (@GameSpot) April 23, 2023