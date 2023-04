«Πνίγεται» στη βία η Αϊτή: Εξοργισμένο πλήθος λιντσάρισε και σκότωσε μέλη ένοπλης συμμορίας που είχαν μόλις συλληφθεί από την Αστυνομία

Πάνω από δέκα άνθρωποι που κατηγορούνται ότι είναι μέλη ένοπλης συμμορίας λιθοβολήθηκαν ή και κάηκαν ζωντανοί χθες Δευτέρα από πλήθος έξαλλων κατοίκων συνοικίας του Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής. Σύμφωνα με την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες, οι απάνθρωπες στιγμές συνέβησαν την ημέρα που ο ΟΗΕ έκρουσε για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την ανασφάλεια στο κράτος της Καραϊβικής, κατ’ αυτόν αντάξια χωρών όπου εκτυλίσσονται «ένοπλες συρράξεις».

Το νέο όργιο φονικής βίας καταγράφηκε όταν αστυνομικοί πήγαν να συλλάβουν υπόπτους, με φόντο την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην πρωτεύουσα.

Residents of Turgeau/Pacot area of #Haiti 's Port-au-Prince chasing heavily-armed gang members with rocks, machetes and a few side arms. These people are extraordinarily brave. pic.twitter.com/0DCkG9DH7Y

«Κατά τη διάρκεια έρευνας σε μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ένοπλοι, η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση όπλων και άλλου υλικού», όμως κατόπιν «πάνω από δέκα άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα αυτό δυστυχώς λιντσαρίστηκαν» από πολίτες, ανέφερε η αστυνομία της Αϊτής σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Δεν έδωσε επίσης καμιά εξήγηση για το πώς έχασε τον έλεγχο της κατάστασης και πώς οι ύποπτοι που είχαν άνδρες της στα χέρια τους δολοφονήθηκαν από κατοίκους της συνοικίας αυτής, της Καναπέ Βερ.

Η βία είχε αρχίσει πριν από τα ξημερώματα, όταν μέλη συμμορίας εισέβαλαν σε συνοικίες της πρωτεύουσας, λεηλάτησαν σπίτια κι επιτέθηκαν σε διερχόμενους, ανέφεραν κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες.

«Μας ξύπνησαν πυροβολισμοί. Ήταν τρεις το πρωί, οι συμμορίες εισέβαλαν στη συνοικία μας. Ακούγαμε πυρά, κι άλλα πυρά», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της συνοικίας Τουργκό.

Seeing reports of heavy shooting in Port-au-Prince's Turgeau, Debussy, Pacot since 2am. Some houses and cars reported set aflame. Several people reported killed in front of police station in Canapé Vert. #haiti

— Michael Deibert (@michaelcdeibert) April 24, 2023