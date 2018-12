Flashback στον Βόλο της δεκαετίας του ’80 – Σχολικό reunion για εκατοντάδες 40άρηδες

Φέτος συμπληρώνονται 28 χρόνια από την τελευταία φορά που χτύπησε το κουδούνι για εκείνους που αποφοίτησαν από το γυμνάσιο το 1990. Το σχολικό reunion που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στην αίθουσα «Ergon» στο συγκρότημα Τσαλαπάτα για όσους γεννήθηκαν το 1975 και ήταν στα γυμνάσια Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αγριάς, θα δώσει την ευκαιρία σε εκατοντάδες 40άρηδες, πλέον, να θυμηθούν τα μαθητικά τους χρόνια, αλλά και να κάνουν μία μοναδική αναδρομή στη δεκαετία του ’80.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το flashback στα ’80s, μέσα από το «Volos reunion party class of 1990» θα «ξυπνήσει» αναμνήσεις σε αρκετό κόσμο. Όσοι αναπολούν τις παρέες που έκαναν τότε στο γυμνάσιο, τις κοπάνες από τα μαθήματα, τους εφηβικούς έρωτες, αλλά και τις βόλτες στον Βόλο εκείνη την εποχή, στις 23 Δεκεμβρίου θα έχουν μία μοναδική ευκαιρία να γυρίσουν πίσω τον χρόνο. Θα πατήσουν για λίγο το… pause στη ρουτίνα της καθημερινότητας και θα βρεθούν με τους συμμαθητές τους, με τους οποίους μοιράζονταν το θρανίο στις σχολικές αίθουσες.

Ο κ. Αργύρης Καπετανιάς, 43 ετών σήμερα, μαζί με τον φίλο και συμμαθητή του Δημήτρη Χριστόπουλο, είναι οι εμπνευστές του μεγαλύτερου, ίσως, reunion, που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο. Οι δύο άνδρες «τρέχουν» το φιλόδοξο σχέδιο, που έχει εξελιχθεί ήδη σε talk of the town εδώ και αρκετές εβδομάδες. «Όλα ξεκίνησαν πέρυσι, όταν ο… έτερος Καππαδόκης (σ.σ. εννοεί τον Χριστόπουλο), διοργάνωσε το reunion του τμήματός του στο γυμνάσιο που πήγαινε», ανέφερε ο γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος πρόσθεσε: «Σε μία συζήτηση που είχαμε το καλοκαίρι, σκεφτήκαμε να το διευρύνουμε. Έτσι, απόφοιτοι από 13 γυμνάσια του Βόλου, της Νέας Ιωνίας και της Αγριάς, που αποφοίτησαν από την τρίτη τάξη το 1990, είναι δηλαδή γεννημένοι το 1975, θα βρεθούμε την Κυριακή στις 21:30 στου Τσαλαπάτα. Μιλάμε για 1.500 απόφοιτους συνολικά. Βρήκαμε τις λίστες από τα σχολεία, χάρη στη βοήθεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αξιοποιήσαμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η ζωή στον Βόλο τη δεκαετία του ’80 κυλούσε σίγουρα διαφορετικά. Ο Αργύρης Καπετανιάς σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η γενιά μας μεγάλωσε αλλιώς. Αρκεί μόνο να θυμηθούμε ότι δεν υπήρχε internet ακόμη. Όμως παράλληλα οι παρέες μάς ήταν πιο «δεμένες». Προσωπικά έχω κρατήσει συναναστροφές από τότε. Σχεδόν με το 60% των παιδιών που γνώριζα από γυμνάσιο και λύκειο διατηρώ σχέσεις μέχρι και σήμερα. Και με τους κολλητούς που είχα τότε, σήμερα είμαστε κουμπάροι. Οι καλές παρέες του σχολείου ποτέ δεν χάνονται».

Ο 43χρονος Βολιώτης αναφέρθηκε και στο πώς διασκέδαζε τότε η γενιά του: «Ο Βόλος του σήμερα, ελάχιστη σχέση έχει με το πώς περνούσαμε τότε. Δεν είχαμε κινητά, οπότε δεν σε άγχωνε το… φαίνεσθαι στα social media. Έβγαινες για να διασκεδάσεις και όχι να βγάλεις selfies. Άπαντες έχουμε κάτι να θυμηθούμε από εκείνη την εποχή, γι’ αυτό και θα βρεθούμε όλοι μαζί τα φετινά Χριστούγεννα».

Στο κυριακάτικο party έχει δοθεί έμφαση σε πολλές λεπτομέρειες που θα αναβιώνουν πιστά το πνεύμα της εποχής και ιδιαίτερα η μουσική. Για τον λόγο αυτό εξασφαλίστηκε η παρουσία DJs, οι οποίοι δούλευαν σε μαγαζιά του Βόλου: «Βρήκαμε παιδιά που έπαιζαν μουσική σε όλα τα γνωστά στέκια και τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα το «Pinball», το «Sanitarium», το «Oil» και το «Blaze» που ήταν ακόμη στην Τσοποτού».

Η ανταπόκριση του κόσμου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τον κ. Καπετανιά να καταλήγει: «Στο group που δημιουργήσαμε στο Facebook δεχόμαστε εκατοντάδες μηνύματα, ενώ συνεχώς αναρτώνται νέες φωτογραφίες από τα σχολικά χρόνια των αποφοίτων του ‘90. Θα υπάρχει και live streaming χάρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ώστε να μεταδοθεί ζωντανά σε όσους ζουν είτε εκτός Βόλου, είτε στο εξωτερικό».

* Όλοι οι συμμετέχοντες και οι διοργανωτές προσφέρουν δωρεάν τον χρόνο και τις υπηρεσίες τους, ενώ με την είσοδο των πέντε ευρώ, θα καλυφθούν τα έξοδα διοργάνωσης και τα υπόλοιπα χρήματα θα δοθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης.