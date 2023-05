Eurovision 2023: Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό – Σουηδία και Φινλανδία τα μεγάλα φαβορί

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision για το 2023 απέχει μερικές ώρες μεγάλος τελικός απέχει μόλις λίγες ώρες και 26 χώρες ετοιμάζονται να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό στη M&S Bank Arena του Λίβερπουλ.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Victor Vernicos και το «What They Say» δεν κατάφερε να κατακτήσει το πολυπόθητο εισιτήριο, όμως η Κύπρος με τον Andrew Lambrou προκρίθηκε, με τον νεαρό τραγουδιστής να «κλέβει» τις εντυπώσεις όχι μόνο με την ερμηνεία, αλλά και την εμφάνισή του.

Τη μεγάλη βραδιά θα ανοίξει η Αυστρία, ενώ τελευταίο στη σκηνή του διαγωνισμού θα ανέβει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση.

Τα προγνωστικά δείχνουν μέχρι στιγμής πως τον 67ο διαγωνισμό μουσικής θα κερδίσει η Loreen με το τραγούδι «Tattoo», ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη τραγουδίστρια έχει φέρει ξανά τη νίκη στη Σουηδία το 2012, με το «Euphoria».

Tη δεύτερη θέση στα προγνωστικά καταλαμβάνει η Φινλανδία με τον Käärijä και το τραγούδι «Cha Cha Cha». Πρόκειται για ένα τραγούδι για πάρτι που αντιπροσωπεύει τη στιγμή που οι άνθρωποι ξεχνούν τα προβλήματά τους και βγαίνουν στην πίστα. Διαθέτει μια αλλαγή είδους στη μέση του τραγουδιού, η οποία, όπως λέει, αντιπροσωπεύει τη στιγμή που ο χαρακτήρας του τραγουδιού μεθάει λίγο μετά από μερικές piña coladas. Ο Käärijäjä έγραψε το τραγούδι με τους φίλους του μέσα σε μόλις 30 λεπτά και λέει ότι αλληλοσυμπληρώνονται καλά.

Στην τρίτη θέση των προγνωστικών συναντάμε την περσινή νικήτρια Ουκρανία με το κομμάτι «Heart of Steel» από το μουσικό συγκρότημα Tvorchi. Όπως έχουν δηλώσει ήδη, σκοπός του δεν είναι να φέρουν πάλι τη νίκη, αλλά να περάσουν ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από το τραγούδι τους, που συντονίζεται με το αδάμαστο πνεύμα του ουκρανικού λαού. Το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία παρατήρησαν τη δύναμη και την άθραυστη φύση των Ουκρανών συμπατριωτών τους, ιδιαίτερα εκείνων που συμμετείχαν στην υπεράσπιση του έθνους τους.

Αναφορικά με την Κύπρο, βρίσκεται στη 20η θέση των προγνωστικών, ωστόσο η βραδιά σίγουρα θα έχει εκπλήξεις και ανατροπές.

Δείτε σε πίνακα τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των προγνωστικών

Ακολουθεί η σειρά των χωρών που διαγωνίζονται:

1. Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar?

2. Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração

3. Ελβετία: Remo Forrer – Watergun

4. Πολωνία: Blanka – Solo

5. Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. Γαλλία La Zarra – Évidemment

7. Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

8. Ισπανία: Blanca Paloma – Eaea

9. Σουηδία: Loreen – Tattoo

10. Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Ιταλία: Marco Mengoni – Due vite

12. Εσθονία: Alika – Bridges

13. Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha

14. Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown

15. Αυστραλία: Voyager – Promise

16. Βέλγιο: Gustaph – Because of You

17. Αρμενία: Brunette – Future Lover

18. Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

19. Ουκρανία: Tvorchi – Heart of Steel

20. Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings

21. Γερμανία: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

22. Λιθουανία: Monika Linkytė – Stay

23. Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn

24. Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem

25. Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ!

26. Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller – I Wrote A Song

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ το Σάββατο 13 Μαΐου 2023, στις 22:00. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής στον Μεγάλο Τελικό, θα ανακοινώσει ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

