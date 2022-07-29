Τοπικά

Επιτυχόντες του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας

Οι επιτυχόντες του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:

ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ –  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ – ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)

ΖΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ – ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΙΦΤΙ ΕΛΕΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΡΗΓΑΣ – ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ

ΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

 

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