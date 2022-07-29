Οι επιτυχόντες του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας:
ΠΛΑΓΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ – ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΗΛΙΑΝΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΖΑΝΙ ΝΑΤΑΛΙΑ – ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΙΦΤΙ ΕΛΕΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΡΗΓΑΣ – ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
ΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)