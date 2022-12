Disney: Τι είναι το queer coding και γιατί εντοπίζεται σε συγκεκριμένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων

Η Disney δέχτηκε πιέσεις τον περασμένο Μάρτιο, καθώς οι θαυμαστές της καλούσαν την εταιρεία να καταδικάσει δημόσια το νομοσχέδιο της Φλόριντα «Don’t Say Gay», το οποίο είχε περάσει από την πολιτειακή γερουσία. «Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος που μπορούμε να έχουμε στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς αποκλεισμούς είναι μέσω του εμπνευσμένου περιεχομένου που παράγουμε, της φιλόξενης κουλτούρας που δημιουργούμε και των ποικίλων οργανώσεων της κοινότητας που υποστηρίζουμε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν την LGBTQ+ κοινότητα», είχε γράψει ο διευθύνων σύμβουλος Μπομπ Τσάπεκ σε ένα εσωτερικό υπόμνημα προς τους εργαζόμενους.

Όμως οι θαυμαστές πιστεύουν ότι αυτό είναι υποκριτικό, καθώς η εκπροσώπηση ήταν στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστη όλα αυτά τα χρόνια. Όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Pride.com, οι animators της Pixar είχαν μιλήσει εναντίον της εταιρείας, μοιράζοντας σε μια ανοιχτή επιστολή ότι τα εταιρικά γραφεία «έχουν απαιτήσει την αφαίρεση “σχεδόν κάθε στιγμής απροκάλυπτα gay συναισθημάτων … ανεξάρτητα από το αν υπάρχει διαμαρτυρία τόσο από τις δημιουργικές ομάδες όσο και από την εκτελεστική ηγεσία της Pixar”», σύμφωνα με το The Advocate.

Η διαμάχη οδήγησε ορισμένους θαυμαστές να επισημάνουν ότι οι LGBTQ+ χαρακτήρες ήταν πάντα μέρος της επιτυχίας της Disney. Μια συζήτηση που εμφανίστηκε στο Twitter ανέδειξε τη συμβολή του Andreas Deja, ενός animator που εργάζεται στην εταιρεία από το 1985 και είναι υπεύθυνος για μερικούς από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες.

THREAD OF LGBTQ+ CREATIVES WHO HAVE BROUGHT MASSIVE SUCCESS TO THE DISNEY COMPANY https://t.co/JEBxWRm0DQ — josh beames | character designer for hire (@beames_josh) March 7, 2022

Η πρώτη δουλειά του Deja ήταν το The Black Cauldron. Συνέχισε να εργάζεται σε κλασικά έργα όπως The Little Mermaid, Oliver & Company, Hercules, Lilo & Stitch και πολλά άλλα με την πάροδο των χρόνων. Στα κατορθώματά του περιλαμβάνεται η θέση του υπεύθυνου animator για τρεις εμβληματικούς κακούς που οι μεταγενέστερες γενιές περιέγραψαν ως queer coded: Γκαστόν στην Πεντάμορφη και το Τέρας, Τζαφάρ στον Αλαντίν και Σκαρ στον Βασιλιά των Λιονταριών.

Οι queer-coded κακοί ήταν ένας εύκολος τρόπος για τα κινούμενα σχέδια του 20ού αιώνα να χαρακτηρίσουν έναν χαρακτήρα ως διαφορετικό, συνήθως φορτώνοντάς τον με ένα σωρό κλισέ, ομοφυλοφιλικά στερεότυπα που το κοινό αφομοιώνει και συνδέει με το κακό, παίζοντας με το στίγμα της ιστορίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Αλλά οι ομοφυλόφιλοι έχουν επανοικειοποιηθεί αυτούς τους κακούς! Και τόσα χρόνια μετά, είναι θετικό ότι το queer coding έγινε πιο συνειδητά απ’ ό,τι φανταζόμασταν.

Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή ήταν μια καλή αναπαράσταση των LGBTQ+ ατόμων. Η δημιουργός του Steven Universe, Rebecca Sugar, το είπε καλύτερα σε μια συζήτηση με το Insider. «Αν μπορείς να υπάρχεις μόνο ως κακός ή ως αστείο, αυτό είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα για να σε διαποτίσει ως παιδί». Tα LGBTQ+ άτομα δεν παρουσιάζονται πλέον μόνο ως οι κακοί χαρακτήρες, καθώς έχουμε ένα αυξανόμενο μέγεθος θετικής εκπροσώπησης στα κινούμενα σχέδια σήμερα.

Είναι ευχάριστο η διαδικτυακή κοινότητα να αποδίδει τα εύσημα στον Deja. Ο 64χρονος σήμερα διατηρεί ένα blog όπου μοιράζεται παλιές και νέες δουλειές του, πρώιμες ιδέες και σκίτσα για τους χαρακτήρες της Disney που γνωρίζουμε και αγαπάμε, ενώ παρουσιάζει και δουλειές άλλων εικονογράφων που θαυμάζει.

Πηγή: Έθνος