Διεθνής διάκριση για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο “Evaluation of a Basic Suture Training Workshop for Nursing Students in Greece” έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Institutional Awards στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Florence”, συμβάλλοντας στη διεθνή αναγνώριση του Τμήματος.

Το βραβείο απονεμήθηκε στους συγγραφείς κ.κ. Ιωάννη Κουρουτζή, φοιτητή του Τμήματος, Θεοδώρα Παϊσία Αποστολίδη, Υποψήφια Διδάκτορα και Δρ. Μαρία Μαλλιαρού, καθηγήτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο συνέδριο του δικτύου θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 22-26 Απριλίου 2024.