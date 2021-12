Διάκριση για τον Σκιαθίτη manager και οικονομολόγο Λευτέρη Βιολέττα, στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2021, όπου συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και στελέχη όπως ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γκ. Χαρδούβαλης, καθώς και κυβερνητικοί παράγοντες όπως ο υπουργός οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Απ. Βεσυρόπουλος.

Ο Λευτέρης Βιολέττας κατάγεται από τη Σκιάθο και ζει μόνιμα στην Αθήνα όπου διαγράφει εξαιρετική πορεία ως διευθυντικό στέλεχος εταιρείας συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Είναι Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος Master από το School of Business of University of Nicosia με ειδίκευση στη Στρατηγική Επιχειρήσεων (Corporate Strategy). Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα παρουσίασε τη μελέτη του με τίτλο «Municipal Policies and Local Crowding-out: The Case of Greek Small and Medium Insular Municipalities», επικεντρωμένη στην εφαρμογή τοπικών δημοσιονομικών πολιτικών από Μικρούς και Μεσαίους Νησιωτικούς Δήμους οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση περιορισμού επενδύσεων και ανάπτυξης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 46 νησιά στην Ελλάδα και μεταξύ αυτών περιλαμβάνει την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σκιάθο καθώς και τα άλλα δύο νησιά των Β. Σποράδων, τη Σκόπελο και την Αλόννησο. Εκπροσωπώντας το τμήμα Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών της σχολής Business and Accounting του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC), η έρευνα παρουσιάστηκε φέτος στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2021 που πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Λαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια και ενδιαφέρον για μελλοντική βαθύτερη ακαδημαϊκή έρευνα.

Ο Λευτέρης Βιολέττας, πέρα από την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα των ΟΤΑ, έχει επίσης καταγράψει εξαιρετικά επιτυχημένη, παρότι σύντομη, πορεία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπηρέτησε την ιδιαίτερη πατρίδα του ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου την περίοδο 2014-2019, αλλά εγκατέλειψε τα κοινά και το νησί το 2018, εξαιτίας σοβαρών οικογενειακών λόγων. Ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Σκιάθου, θεωρείται ο αναμορφωτής της και ο άνθρωπος που θεμελίωσε σύγχρονες διοικητικές δομές, καθώς και έβαλε τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα στην πραγματικότητα του Δήμου Σκιάθου. Υλοποίησε έργα και προγράμματα αναβάθμισης στην ύδρευση και αποχέτευση και ξεκίνησε όσες δράσεις σήμερα συνεχίζουν να εξελίσσονται σε σχέση με την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού και την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη Σκιάθο. Ταυτόχρονα, πραγματοποίησε πολλές και καίριες παρεμβάσεις μέσα από επιτροπές του Δήμου στις οποίες ήταν μέλος, όπως στην παιδεία, στον τουρισμό και στην τοπική παραγωγική ικανότητα και οικονομία της Σκιάθου.

Παρότι δεν ζει πλέον μόνιμα στο νησί του Παπαδιαμάντη, συχνά παρεμβαίνει δημόσια στα τοπικά ζητήματα, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστός στους κύκλους όλων των Δήμων της Μαγνησίας, με τους οποίους συνεργάζεται μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα. Όπως τονίζει μάλιστα ο ίδιος: «το να συνεργάζομαι με τους Δήμους της Μαγνησίας, δεν είναι απλά δουλειά αλλά μια ευκαιρία να γυρίζω «σπίτι» μια στο τόσο και χαίρομαι όταν βλέπω τις κοινωνίες που μεγάλωσα να αλλάζουν προς το καλύτερο».