Από τον Βόλο στην Αθήνα η UrbanAct για νέες τοιχογραφίες

Στο πρόγραμμα δημόσιων τοιχογραφιών στην Αθήνα συμμετέχει η UrbanAct σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, η ομάδα που υλοποίησε το πρώτο υπαίθριο μουσείο τοιχογραφιών της Ελλάδας στον Βόλο με πάνω από 60 μεγάλες τοιχογραφίες. Το πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός χάρτη-περιπάτου ενός ανοικτού υπαίθριου μουσείου σύγχρονης τέχνης, όπως εξηγεί ο συντονιστής προγραμμάτων της UrbanAct κ. Κυριάκος Ιωσηφίδης, ο οποίος ζει στον Βόλο, με συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο.

Πρόσφατα, ο Έλληνας street artist Kez πραγματοποίησε στην πρωτεύουσα μια εντυπωσιακή τοιχογραφία στο 104ο Δημοτικό Σχολείο στους Αμπελοκήπους, μια διασκευή από το γνωστό έργο του ζωγράφου Θεόφιλου, Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Με το εν λόγω έργο έγινε και η πρεμιέρα του προγράμματος δημόσιων τοιχογραφιών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της τριετούς προγραμματικής για τον Πολιτισμό του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Urban Act και τη συμμετοχή καλλιτεχνών από τον χώρο της street art.

Για το 2021 η θεματική των τοιχογραφιών που θα δημιουργηθούν σε (πρώτη φάση) σε σχολεία της Αθήνας είναι εμπνευσμένη από το επετειακό 1821-2021, εξ ου και ο υπότιτλος του προγράμματος «From the Roots to the Sky».

Το πρόγραμμα ονομάζεται Athens Mural Art και είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της τριετούς προγραμματικής για τον Πολιτισμό του Δήμου, στηρίζεται οικονομικά από τον Δήμο Αθηναίων και από χορηγούς. «Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα είναι μια ιδανική ευκαιρία για την πόλη να αποκτήσει μια σειρά από τοπόσημα-θύλακες πολιτισμού, ανοιχτά στο κοινό και στους επισκέπτες της πόλης και έχει από μόνο του πολλά ατού» τόνισε στη συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο ο Κυριάκος Ιωσηφίδης.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, «το πρόγραμμα εξελίσσεται σε τρεις φάσεις και χρονικά, από φέτος μέχρι και το 2023. Στην πρώτη φάση για το 2021 υλοποιούνται τέσσερις τοιχογραφίες αποκλειστικά σε δημόσια κτίρια και συγκεκριμένα σε σχολεία όλων των βαθμίδων. Στη δεύτερη φάση, η οποία υλοποιείται το 2022, θα δημιουργηθούν επτά τοιχογραφίες σε δημόσια κτίρια, αλλά και σε κτίρια κατοίκων της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν από φέτος, το 2021, να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους-κτίρια-επιφάνειες προς τοιχογράφηση. Στην τρίτη φάση για το 2023, θα ανέβουμε ένα σκαλί ακόμη, πέρα από τις τοιχογραφίες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, θα υλοποιηθούν και εικαστικές εκθέσεις με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες της street art, σεμινάρια σε νέους δημιουργούς κ.ά.

Κάθε χρονιά θα «τρέχουν» και παράλληλες δράσεις οι οποίες θα ανακοινώνονται καθ’ οδόν».

Μερικά από τα προγράμματα που υλοποιεί η UrbanAct είναι το Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια, το Χρώμα στα Νησιά, το Χρώμα στα Νοσοκομεία κ.ά. «Υλοποιούμε συνέργειες με πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα (Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με ιδρύματα (Νιάρχος, Ωνάσειο κ.ά.), με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με αναθέσεις έργων από ιδιώτες και εταιρείες, συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.» δήλωσε ο ίδιος στον Ελεύθερο Τύπο.

Να σημειωθεί πως όποιος θέλει, μπορεί να στείλει αίτημα-πρόταση είτε στο μέιλ της UrbanAct στο [email protected] είτε μέσω fb/urbanact.gr είτε και τηλεφωνικά στο 6973701961, για η ομάδα της UrbanAct να δει από κοντά την επιφάνεια και να δρομολογήσει την υλοποίησή του. Για την υποστήριξη στις δράσεις μπορεί όποιος επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία είτε για οικονομική υποστήριξη είτε σε υλικά-υποδομές είτε για προσωπική εθελοντική εργασία κ.ά.