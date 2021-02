Αναμνήσεις τριών δεκαετιών για τη νυχτερινή ζωή του Βόλου (photos)

Κυανή Ακτή, Sanitarium, Τετράγωνο, Four by Four, Οil, Σταθμός, Κύκνος. Οι νεότεροι πιθανότατα δεν γνωρίζουν κανένα από τα παραπάνω ονόματα. Αλλά δεν είναι απλά ονόματα. Είναι κέντρα διασκέδασης, μπαρ και ντισκοτέτ που μεγάλωσαν γενιές Βολιωτών. Στις πίστες τους έχουν χορέψει χιλιάδες Βολιώτες, έχουν στηθεί τα καλύτερα γλέντια μέχρι πρωίας, έχουν γίνει γνωριμίες, φιλίες…

Σήμερα, οι νοσταλγοί αυτής της διασκέδασης έχουν συγκεντρώσει τις μνήμες των εφηβικών και όχι μόνο χρόνων στην κλειστή ομάδα «80s 90s 00s Nightlife Clubbing Volos»που δημιούργησε στο Facebook ο Βολιώτης έμπορος αυτοκινήτων Φιλ Παπαδόπουλος. Παρότι «κλειστή» η ομάδα αριθμεί ήδη 7.000 μέλη, καθώς έχει γίνει πολύ δημοφιλής στους Βολιώτες όπου και αν βρίσκονται.

Καθημερινά, όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος στη «Θ», στην ομάδα υπάρχουν 10 νέα αιτήματα για αποδοχές μελών, ενώ κάποιες ημέρες τα αιτήματα ξεπερνούν ακόμη και τα 100.

Μέλη που διασκέδασαν στην Κυανή Ακτή ή στον Κύκνο στις Αλυκές, χόρεψαν στο Sanitarium Club, που βρισκόταν στη συμβολή Γκλαβάνη με Ιάσονος, ήπιαν το ποτό τους στο «Τετράγωνο», το οποίο στεγαζόταν στον χώρο όπου κατασκευάζεται το γκαράζ στη Φιλελλήνων, γλέντησαν στον «Σταθμό», το ρεμπετάδικο στη συμβολή Παγασών με Παπαδιαμάντη, ξενύχτησαν στο Four by Four που βρισκόταν στο Nakos Center ή στο Oil στη Θουκυδίδου.



H ομάδα, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ήταν αποτέλεσμα… της καραντίνας: «Τη δημιούργησα ένα βράδυ και όταν ξύπνησα το πρωί είναι 150 μέλη. Ζήσαμε πολύ έντονα τις εποχές αυτές. Τη δεκαετία του ’80, ’90 και τις αρχές του 2000. Κάποια στιγμή όμως απομακρυνθήκαμε».

Μέλη της ομάδας δεν είναι όμως μόνο όσοι κατοικούν στον Βόλο και έζησαν τη νυχτερινή ζωή τις τρεις αυτές δεκαετίες, αλλά και Βολιώτες σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπως στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Γερμανία και το Μεξικό.

«Έχω στείλει το αυτοκόλλητο σε Βολιώτες σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Με την ομάδα ξαναβρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί» σημείωσε ο ίδιος.

Ένα μέρος του φωτογραφικού υλικού που έχει αναρτηθεί στην ομάδα, είναι από το προσωπικό αρχείο του και το άλλο είναι των μελών.

Από τα Χριστούγεννα η ομάδα δεν αποτελεί μόνο έναν διαδικτυακό χώρο νοσταλγίας για τις παλιές εποχές, αλλά έχει δείξει και το κοινωνικό της πρόσωπο. «Θέλουμε να βοηθούμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, με όποιον τρόπο μπορούμε. Πριν έναν μήνα βοηθήσαμε Βολιώτισσα-φίλη της ομάδας σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, συγκεντρώνοντας χρήματα. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα μέχρι το Πάσχα για να βοηθηθούν οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα» τόνισε.

Αν δεν υπήρχε η καραντίνα, η ομάδα πάλι θα υπήρχε και θα είχε εξελιχθεί σε έναν «χώρο» συγκέντρωσης χιλιάδων Βολιωτών. Τα μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά ο κ. Παπαδόπουλος είναι δεκάδες. «Η ομάδα είναι… φάρμακο. Μέλη της ομάδας, που δεν τους γνώριζα προσωπικά, με συναντούν στον δρόμο. Τους γνωρίζω και εγώ από τις φωτογραφίες και τα προφίλ τους. Μου έχουν πει και ευχαριστώ για τη δημιουργία της» ανέφερε στη «Θ».



Φωτογραφίες στην ομάδα όμως δεν έχουν στείλει μόνο Βολιώτες που γνώρισαν τη νυχτερινή, και όχι μόνο, ζωή του Βόλου τις δεκαετίες του ’80, του ’90 και του 2000. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα παιδιά έστειλαν φωτογραφίες για το πώς διασκέδαζαν τότε οι γονείς τους.

Στόχος του κ. Παπαδόπουλου είναι η ομάδα να μεγαλώσει περισσότερο τη δυναμική της και τα μέλη της να φτάσουν τις 10.000.

Όσο για τη σύγκριση του τρόπου διασκέδασης εκείνων των δεκαετιών με το σήμερα (προ κορωνοϊού), ο Φιλ Παπαδόπουλος αρκέστηκε σε μία φράση: «Τότε χορεύαμε στα μαγαζιά». Πάντως ο ίδιος, προ κορωνοϊού, έβγαινε έξω με τη γυναίκα του και διασκέδαζε όπως έκανε και τη δεκαετία του ’80.