Θετικός στον κορωνοϊό ο Δημήτρης Ιτούδης

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης. Έπειτα από τεστ στο οποίο υποβλήθηκε ο Ελληνας προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, βρέθηκε ότι έχει νοσήσει. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η σύζυγος και η κόρη του ήταν αρνητικές στην Covid 19. Ο κόουτς της ΤΣΣΚΑ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, θα παραμείνει σε καραντίνα τις επόμενες μέρες, ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αναρρώσει από τον ιό. Ηδη έχει απομονωθεί από την οικογένεια του μέχρι να βγει αρνητικό και το δικό του τεστ.

Ο Ιτούδης θα χάσει το ξεκίνημα της προετοιμασίας της «ομάδας του στρατού», καθώς θα ταξιδέψει στη Ρωσία μετά την εκκίνηση των προπονήσεων της ΤΣΣΚΑ ενόψει της νέας σεζόν.

.@ItoudisD tested positive for COVID-19

Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.

We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 7, 2020