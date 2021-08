Τέσσερις σολίστ πιάνου υψηλής δεξιοτεχνίας στο «Piano στο Αλώνι»

Το Φεστιβάλ στο Θέατρο Αλώνι πραγματοποιεί τρεις εξαιρετικές μουσικές βραδιές. Αρχικά, φιλοξενεί τέσσερις ιδιαίτερους σολίστ πιάνου υψηλής δεξιοτεχνίας, στο πλαίσιο του καθιερωμένου πλέον θεσμού «Piano στο Αλώνι», την Παρασκευή 6 Αυγούστου και το Σάββατο 7 Αυγούστου.

Το 2015 το Θέατρο Αλώνι ξεκίνησε ένα πολύ σημαντικό θεσμό, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα που πιστά υπηρετεί, το διήμερο φεστιβάλ πιάνου, «Piano στο Αλώνι», με διεθνώς βραβευμένους σολίστ πιάνου. Το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται ειδικά για να δώσει την ευκαιρία σε εξαίρετους πιανίστες να αναδείξουν την τέχνη τους, να μοιραστούν με το κοινό την εξαιρετική ακουστική του Θεάτρου και να απολαύσουν όλοι μαζί την πανοραμική θέα στον πανέμορφο «νυχτερινό» Παγασητικό. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο αναβιώνει και η πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά, καθώς κάθε αρχοντικό διέθετε το δικό του πιάνο.

Το πρόγραμμα του Θεάτρου Αλώνι ολοκληρώνεται το Σάββατο 20 Αυγούστου με τη μουσική συναυλία Εικόνες ήχου και την προαιρετική καθιερωμένη πλέον παραδοσιακή βόλτα από τα καλντερίμια. Η συναυλία είναι σε συνέχεια της εικαστικής έκθεσης-μουσικό δρώμενο «δονήσεις συνείδησης» του εικαστικού και καλλιτεχνικά υπεύθυνου για το Θέατρο Αλώνι από την ίδρυσή του Γιώργου Τριανταφύλλου. Το 2019 στην Αθήνα η εικαστική έκθεση – δρώμενο ήρθε σε φυσική ροή να προσκαλέσει τον σύγχρονο άνθρωπο σε προαιώνια και βαθιά ερωτήματα. Πώς συνομιλούμε με τον εαυτό, τη φύση, τον συνάνθρωπο, τον υλικό κόσμο, την αλήθεια; Τα μουσικά γλυπτικά έργα, μικτών τεχνικών, ηχοπαράγωγα, ιδιόφωνα, μία κεντρική εγκατάσταση ηχοτοπίων θα ερμηνεύσουν αυτοσχεδιασμούς οι διεθνείς δεξιοτέχνες γνωστοί για την αυτοσχεδιαστική ευελιξία και συνθετική ευρηματικότητα Dine Doneff (aka Κώστας Θεοδώρου) στα ιδιόφωνα γλυπτά και James Wylie στο άλτο σαξόφωνο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στην τελευταία συναυλία, διοργανώνεται μια εύκολη πεζοπορία προς το θέατρο μέσα από το παραδοσιακό καλντερίμι που ενώνει τα χωριά του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Γεωργίου για όσους από τους θεατές επιθυμούν να απολαύσουν μια μοναδικού φυσικού κάλλους διαδρομή μέσα στην πλούσια φύση του Πηλίου. Το καλντερίμι αυτό, παραδοσιακά χρησίμευε στο πέρασμα των αιώνων για εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Γενική είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις: 15 ευρώ. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας η ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου είναι υποχρεωτική με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα GR9301101090000010944040251 (ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΛΩΝΙ). Μετά την κατάθεση αποστολή στο email [email protected] ημερομηνία εκδήλωσης, αριθμό ατόμων, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο (max 4 άτομα ανά ομάδα θεατών).

Άγιος Γεώργιος Νηλείας στο Πήλιο, πληροφορίες 6973339142, 2428094211, ώρα άφιξης 20.15, ώρα έναρξης 21.00, www.theatroaloni.gr/.

Πρόγραμμα:

– Ναταλία Γιαννάκη, Παρασκευή 6 Αυγούστου, 21.00-22.00, Beethoven sonata op.31 no 1 in g major 24’, Papaioannou odalisque 3’, Chopin etudes op.25 no 2,3,12 6’, Papandopulo 3 caprices after Paganini no 1 corrente, no 2 moderato, no 3 ad libitum-agitato 8’.

-Sebastian Salvaterra, Παρασκευή 6 Αυγούστου, 22.00-23.00, Johann Sebastian Bach / Auguste Stradal : Organ Sonata No.4 BWV 528 – Andante, Sergei Rachmaninov: Études Tableaux Op.33, No.2 in C major, No.3 in C minor, No.8 in G minor, No.9 in C sharp minor, Maurice Ravel: Miroirs, Une Barque sur L’Océan, Isaac Albeniz : Suite «Iberia», No.1 «Evocacion», No.6 «Triana», No.7 «El Albaicin».

– Ειρήνη Παπαδοπούλου, Σάββατο 7 Αυγούστου, 21.00-21.30, J.S.Bach – Italian Concert (3rd mov), Chopin – Etude op. posth in f min, Chopin – Fantaisie Impromptu op. 66, Mendelssohn – Songs without words «Hunting song» op.19 no 3, Fauré – Barcarolle op. 26 no 3, Debussy – prelude «La Cathédrale engloutie» (The sunken Cathedral), Beethoven – Rondo a Capriccio op.129 «Rage over a lost penny».

– Carla Sgoifo, Σάββατο 7 Αυγούστου, 22.00-23.00, Chopin, Nocturne Op. Post C# minor, Chopin, Ballade Op. 38 N. 2, Liszt, Hungarian Rhapsody N. 2, Chopin, Sonate Op. 58 N 3.

– Συναυλία-περφόρμανς «Ηχοτοπία», Γιώργος Τριανταφύλλου – James Wylie – Dine Doneff, Παρασκευή 20 Αυγούστου. Τα μουσικά γλυπτά παίρνουν ζωή στα χέρια των γνωστών για την αυτοσχεδιαστική ευελιξία και συνθετική ευρηματικότητά τους Dine Doneff – aka Κώστας Θεοδώρου – (ιδιόφωνα γλυπτά) και James Wylie (άλτο σαξόφωνο).