Τέιλορ Σουίφτ: Η πόλη Γκλέντεϊλ της Αριζόνα μετονομάζεται προς τιμήν της τραγουδίστριας

Καλώς ήρθατε στην πόλη «Swift» ! Ο δήμαρχος Τζέρι Βάιερς μετονόμασε προσωρινά την πόλη Γκλέντεϊλ στην Αριζόνα, για να τιμήσει την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ η οποία ξεκινά την περιοδεία της από την συγκεκριμένη πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στο «State Farm Stadium» και η νέα ονομασία της πόλης θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια των δύο συναυλιών της στις 17 και 18 Μαρτίου.

«Δεν υπάρχει λόγος «να είμαστε ήρεμοι» είμαστε «ατρόμητοι» και κάνουμε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για να γιορτάσουμε το γεγονός ότι οι συναυλίες της Τέιλορ ξεκινούν ακριβώς από εδώ!», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης κάνοντας λογοπαίγνιο με τους τίτλους των τραγουδιών της Σουίφτ. Υπογράμμισε επίσης ότι «ξέροντας πολύ καλά ότι είναι μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της γράφουμε τη δική μας «ιστορία αγάπης» γι΄αυτήν και υποδεχόμαστε κάθε θαυμαστή της με «στυλ»!».

“We are writing our own love story for her and greeting every Swiftie in style!” wrote the Glendale mayor Jerry Weiers in a statement. https://t.co/usOC16dgMz

— Rolling Stone (@RollingStone) March 14, 2023