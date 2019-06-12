ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

20χρονη έκλεψε καλλυντικά από σούπερ μάρκετ στον Αλμυρό

Τοπικά

Βόλος: Συνελήφθη 62χρονη που κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκύλο

Τοπικά

Σαμαράς για Novartis: Να ανασυρθεί η μήνυσή μου από το αρχείο

Ελλάδα

Η χορωδία «Αρίων» στο 7ο χορωδιακό φεστιβάλ Βόλου

Πολιτισμός

ΣΥΡΙΖΑ: Κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια – Αυτά είναι τα ονόματα

Ελλάδα

Καρδίτσα: Απάτη από 27χρονο που παρίστανε τον «γιατρό»

Τοπικά

Παραμένει εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ο Παύλος Χρηστίδης

Ελλάδα

Nέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Τοπικά

Σε Λάρισα και Αχαΐα υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας

Τοπικά

Ενημερωτική συνάντηση Μ. Μιτζικού – Ν. Φορτούνα για τα θέματα του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Τοπικά

Στον Βόλο διακομίσθηκε 33χρονος από τη Σκόπελο

Τοπικά

Αυτό είναι το νέο λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα

Καλλιάνος: Έρχεται καυτό διήμερο – Πού θα χτυπήσει η ζέστη

Ελλάδα

Κυκλοφόρησε το αποκαλυπτικό βιβλίο του επικηρυγμένου ληστή Βασίλη Παλαιοκώστα 

Ελλάδα

Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία

Τοπικά

«Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ στη Μαγνησία

Τοπικά

Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιος του εφοπλιστή Νίκου Πατέρα

Ελλάδα

Οριστικό διαζύγιο με ΣΥΡΙΖΑ για το «Πράττω» του Κοτζιά 

Ελλάδα

Υπόθεση Γιακουμάκη: Κατέρρευσε έγκυος μάρτυρας – Τι είπε για τους Κρητικούς

Ελλάδα

Γιάννης Σακκόπουλος: Η πρότασή μας για να αναπτυχθεί η Ελλάδα αφορά κάθε πολίτη

Τοπικά

Σε δύο περιόδους φέτος οι εκδηλώσεις του Open Village στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου

Πολιτισμός

ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι αλλαγές στη φορολοταρία – Τι ισχύει για κληρώσεις και λαχνούς

Οικονομία

Τέλος οι δωρεάν εξετάσεις με τον ΕΟΠΥΥ – Ανοίγουν τα διαγνωστικά αλλά μόνο με μετρητά

Ελλάδα

Εκλέγεται Ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ η Σεμίνα Διγενή

Ελλάδα

Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο στον κυκλικό κόμβο Διμηνίου

Τοπικά

Θέλει Πανθεσσαλικό για έδρα ο ΝΠΣ Βόλος

Αθλητισμός

Αντιπλημμυρικά έργα στον Κερασιώτη ποταμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

‘Αφαντος ο Τσιλιμίγκας

Παραπολιτικά

Χάος στο Νότιο Πήλιο

Παραπολιτικά

Προσφορά αγάπης για τα παιδιά της Κιβωτού

Οι εικόνες της ημέρας

Η θολούρα της ΝΔ με τον Κέλλα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παραπολιτικά

Αναζητούν ακόμα στη ΝΔ της Μαγνησίας υποψήφια

Παραπολιτικά

H Περιφέρεια Θεσσαλίας στο συνέδριο “Mediterranean Sustainable Tourism Convention 2019”

Τοπικά

Πεζοδρόμιο για κοντούς…

Οι εικόνες της ημέρας

Διαχρονικό το πρόβλημα με τις λακκούβες

Οι εικόνες της ημέρας

«Βόμβες» του αντεισαγγελέα Αγγελή για τον «Ρασπούτιν», τον Καλογήρου και την Novartis

Ελλάδα

Ταξίδι στη θάλασσα με ακρυλικό και ατσάλι από τον εικαστικό Μιλτιάδη Τζιότζιο 

Πολιτισμός

Χωρίς απρόοπτα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και σήμερα στη Μαγνησία

Τοπικά

Ιστορική Γενική Συνέλευση σήμερα στον Ολυμπιακό Βόλου με σκοπό τη σύσταση ΠΑΕ

Αθλητισμός

Πλησιάζει η Νίκη στη Φούτμπολ Λιγκ – Σήμερα η Γ.Σ. της Ερασιτεχνικής

Αθλητισμός

Οι Νέες Τρικάλων πήραν στο Βόλο το Κύπελλο ποδοσφαίρου κορασίδων

Αθλητισμός

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα χρηματοδοτήσει τη μόνωση της ταράτσας της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου

Τοπικά

Η Νίκη στο Πανελλήνιο Κορασίδων Β’ – Το τμήμα καλλιτεχνικής κολύμβησης μετείχε με πλήρη ομάδα

Αθλητισμός

Στον παλμό του Ερασιτεχνικού πρωταθλήματος… Τα νέα από Ρήγα, Σαρακηνό και Πύρασο

Αθλητισμός

Θλίψη για τον πρόωρο χαμό 52χρονου στη Νέα Ιωνία

Τοπικά

Οι συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

κυκλο – φ – οριακα

Άρθρα

Μαθητές δραματοποίησαν εννιά τηλεπαιχνίδια – Πρωτότυπη εκδήλωση λήξης του σχολικού έτους στο 19ο Δημοτικό

Τοπικά

Οι εξελίξεις για θέματα εργασιακών σχέσεων και ανθρώπινου δυναμικού σε εκδήλωση του ΣΘΕΒ και του ΣΕΒ

Τοπικά

Τα εξεταστικά κέντρα για το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών στο Βόλο

Τοπικά

Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ: Κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια – Αυτά είναι τα ονόματα

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (12/6) η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας θα είναι υποψήφιος σε Αχαΐα και Λάρισα και σύντομα θα ανακοινωθεί και η τρίτη εκλογική περιφέρεια στην οποία θα θέσει υποψηφιότητα.
Ανάμεσα στα ονόματα διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ραγκούσης (στην Β’ Πειραιά) η Μαρία Ρεπούση αλλά και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ στην Β2 του Δυτικού τομέα της Αθήνας. Επίσης στα ονόματα «φιγουράρει» και η υποψήφια ευρωβουλευτής που δεν εξελέγει, Ραλλία Χρηστίδου.
Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την προεκλογική περίοδο ορίζεται και επίσημα η Έφη Αχτσιόγλου, όπως αναμενόταν.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ

 

Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

 

Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)

ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ

ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

 

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ

ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Πηγή: Έθνος

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