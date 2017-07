«Συνυπάρξεις» στο Μουσικό Φεστιβάλ Πάου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μουσικό Φεστιβάλ Πάου από τις 18 έως τις 28 Αυγούστου στο Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Πάου Αργαλαστής.

Ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης είναι «Συνυπάρξεις» παραπέμποντας στις ποικίλες μορφές συνύπαρξης που σηματοδοτεί η πρωτοβουλία ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος να διοργανώσει μια μουσική και εκπαιδευτική δράση στο Πήλιο που περιβάλλει δημιουργικά την έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Βόλο.

Το Φεστιβάλ Πάου διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Π.Θ.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η κ. Μαρία Θωίδου, υπεύθυνη των Μουσικών Συνόλων, μέλος ΕΕΠ του Π.Θ. Για την υλοποίηση του Φεστιβάλ σημαντική είναι η εθελοντική προσφορά των συνεργατών και μελών των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 συναυλίες στις ακόλουθες χρονικές περιόδους:

1η περίοδος: 18, 19 και 20 Αυγούστου, 2η περίοδος: 24, 25, 26, 27 και 28 Αυγούστου και επιπλέον 4 ανοιχτά σεμινάρια από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου.

Τόσο οι συναυλίες, όσο και τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.

Καταξιωμένοι μουσικοί από διαφορετικές μουσικές αφετηρίες «συνυπάρχουν» πάνω στη σκηνή και κάτω από τον υπέροχο ουρανό της Πάου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Νότης Μαυρουδής, Νένα Βενετσάνου, Γιώργος Τοσικιάν, Δημήτρης Δεμίρης και Smokin Blues, Γιώργος Ταμπάκης, Κατερίνα Φωτεινάκη, Εύη Φιλίππου, Σίμος Παπάνας, Κυριάκος Γκουβέντας, Αυγερινή Γάτση, James Wylie, Fausto Sierakowski, Αλέξανδρος Πουλαράκης, Ουρανία Λαμπροπούλου, Ευγένιος Βούλγαρης, Μαρία Σίμογλου, Θύμιος Ατζακάς, Μιχάλης Κουλουμής, Παντελής Χατζηκυριάκος, Γιάννης Αλεξανδρής, Ηρώ Μενέγου και οι Bouche Fermee, Φίλιππος Κωσταβέλης και το Πέταγμα της Φωνής, Μαρία Θωίδου και Μουσικά Σύνολα του Π.Θ.

Υπεύθυνη επικοινωνίας Νατάσα Αμπατζή (τηλ. 6931818614).

Επίσης, στον εκθεσιακό χώρο της Μονής Πάου θα λειτουργήσει η έκθεση του Λάκη Μουρατίδη με τίτλο «Εικόνες Συσκευασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα του Φεστιβάλ Πάου 2017: paoufestival2017.weebly.com/.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Παρασκευή 18/8, 1ο μέρος: «Μονή Πάου και Βυζάντιο», Ζάχος Παπαζαχαρίου (σύντομο ιστορικό). 2ο μέρος: «Κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα», Νότης Μαυρουδής / κιθάρα, Νένα Βενετσάνου / φωνή, Γιώργος Τοσικιάν / κιθάρα.

Σάββατο 19/8 1ο μέρος:

«Γιώργος Ταμπάκης και Σταύρος Παργινός duo»

Γιώργος Ταμπάκης / κιθάρα, Σταύρος Παργινός / τσέλο

2ο μέρος:

Smokin’ Blues, Δημήτρης Δεμίρης / κιθάρα, Παναγιώτης Δεληγιάννης / φωνή, κιθάρα, φυσαρμόνικα, Θοδωρής Τριανταφύλλου / cajon, Μάριος Σπηλιωτόπουλος / μπάσο. Συμμετέχουν: Μαρία Θωίδου και μέλη των Μουσικών Συνόλων του Π.Θ.

Κυριακή 20/8 1ο μέρος: «Βυζαντινά κρατήματα και Παλατιανές μουσικές από την Πόλη», Αχιλλέας Τίγκας / νέι, Δημήτρης Τίγκας / βιολόνε, ιντερμέτζο, «Μικρό ιδανικό όνειρο – Μια σύντομη περιπλάνηση στο ανέφικτο με νότες», Νικόλας Σπανός / φωνή (κοντρατενόρος).

2ο μέρος: Ειρήνη Μαύρου / πιάνο, Νίκος Ζαφρανάς / πιάνο, «FF duet», Κατερίνα Φωτεινάκη / φωνή, κιθάρα, Εύη Φιλίππου / κρουστά.

Πέμπτη 24/8 1ο μέρος: «Σπουδή πάνω στο ακοπανιαμέντο του λυρικού θέματος», Ωροτρόφοι Τραγουδιστές, Barbara Sauter / βιολί, τραγούδι, Μαρία Θωίδου / τραγούδι, Χάρης Γ. Καβαλιεράτος / αφήγηση, κιθάρα, ξύλινες κούκλες.

2ο μέρος: «Από το μπαρόκ στο παραδοσιακό βιολί», Σίμος Παπάνας / βιολί, Κυριάκος Γκουβέντας / βιολί.

Παρασκευή 25/8 1ο μέρος: «Ήχοι από κλαρίνο», Σταύρος Κουσκουρίδας / κλαρίνο.

2ο μέρος: «People of the Wind», James Wylie / σαξόφωνο, Fausto Sierakowski / σαξόφωνο, Αλέξανδρος Ριζόπουλος / κρουστά.

Σάββατο 26/8 1ο μέρος: «Η Κάρμεν του Χειμώνα», Μαρία Θωίδου και το «Πέταγμα της Φωνής».

2ο μέρος: «Βouche Fermee», Δώρα Αλεξιάδου /βιολί, Μαρία Γούβαλη / σαξόφωνο, Σταυρούλα Μαύρου / κιθάρα, Ηρώ Μενέγου / πιάνο, Πάνος Μπακάλης / ακορντεόν.

Κυριακή 27/8 1ο μέρος: «Από το παραδοσιακό τραγούδι στο Σμυρναίικο Μινόρε», Ουρανία Λαμπροπούλου / σαντούρι, Μαρία Σίμογλου / τραγούδι.

2ο μέρος: «Αστικά ηχοτοπία του μεσοπολεμικού ρεμπέτικου», Ουρανία Λαμπροπούλου / σαντούρι, Ευγένιος Βούλγαρης / ούτι.

Δευτέρα 28/8 1ο μέρος: «Ασιατική μουσική δωματίου», Θύμιος Ατζακάς / ούτι, Μιχάλης Κουλουμής / βιολί, ιντερμέτζο, «Nυχτερινές αφηγήσεις», Κυριακή Δούδη / αφήγηση, Μαργαρίτα Λιτητάρη / κιθάρα, λαούτο, φωνή.

2ο μέρος: «Τομπουρλίκα», Παντελής Χατζηκυριάκος / φωνή, μπουζούκι, Γιάννης Αλεξανδρής / κιθάρα, φωνή.

Είσοδος δωρεάν (κρατήσεις θέσεων στο τηλ. 6931818614).

Ανοιχτά σεμινάρια

Δευτέρα 21/8: Βυζαντινά κρατήματα και Παλατιανές μουσικές από την Πόλη – Byzantine sounds and Palatine music coming from Constatinopol (Istanbul), Αχιλλέας Τίγκας / νέι, Δημήτρης Τίγκας / βιολόνε – Achilleas Tiggas / ney, Dimitris Tiggas / violone.

Τρίτη 22/8: Τεχνική και ερμηνεία του κλασικού τραγουδιού – Classical singing technique and acting, Νικόλας Σπανός / κοντρατενόρος, Nicholas Spanos / countertenor.

Τετάρτη 23/8: Τεχνικές και αυτοσχεδιασμοί στο μπαρόκ και το παραδοσιακό βιολί – From Baroque to traditional violin – Techniques and improvisation, Σίμος Παπάνας / βιολί, Κυριάκος Γκουβέντας / βιολί, – Simos Papanas – violin, Kyriakos Gouvendas – violin. Δωρεάν συμμετοχή (δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6931818614).

Έκθεση ζωγραφικής Παρασκευή 18/8 – Δευτέρα 28/8, Λάκης Μουρατίδης / «Εικόνες συσκευασίας» – Lakis Mouratidis / «Cover Images».