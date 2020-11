Συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με την jet2

Με στόχο την ενίσχυση της προβολής της Σκιάθου στη βρετανική τουριστική αγορά, η οποία είναι η πιο προσοδοφόρα πηγή τουριστικού εισοδήματος για τη Σκιάθο, ο Δήμος Σκιάθου έχει αναπτύξει συνεργασία με τoν ταξιωτικό όμιλο jet2.

Ο όμιλοςJet2.com, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος βρετανικός αερομεταφορέας, πραγματοποιώντας οικονομικές πτήσεις από 9 βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σε πάνω από 60 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, με ένα στόλο άνω των 100 αεροσκαφών. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η Jet2holidays είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος βρετανικός tour operator.

Ο όμιλος, μέσα από τις jet2 και jet2holidays διαθέτει σημαντική δραστηριότητα τόσο στο κομμάτι των αερομεταφορών όσο και των ταξιδίων.

Ειδικά για τη Σκιάθο, έχει ήδη ανακοινώσει μεγάλο πρόγραμμα πτήσεων, έχοντας ήδη προχωρήσει στις πρώτες ανακοινώσεις και για το 2021 με την ένταξη νέων δρομολογίων και πτήσεων

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε τηλέ-συνδιασκέψη, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα, του Αντιδημάρχου τουρισμού και διεθνών σχέσεων Διαμαντή Μαθηνού, και εκ μέρους της jet2 της Janice Mather, Head of Airports and Tourism Organisations, του Jacob Bramley, General Manager, Airports and Tourism Organisations και του Joe Taylor, Senior Executive, Airports and Tourism Organisations.

Μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής, συμφωνήθηκε να δρομολογηθεί, άμεσα πρόγραμμα συνδιαφήμισης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού.

«Βασικός στόχος μας είναι με τη συστηματική προβολή, να ενισχύσουμε τη δυναμική παρουσία του προορισμού, για το επόμενο καλοκαίρι. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Σκιάθου και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, ειδικά σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Η συνεργασία με την jet2, του βασικού τροφοδότη της Σκιάθου για την αγορά της Μ. Βρετανίας, είναι στρατηγικής σημασίας.

Συνεχίζουμε με πρόγραμμα, σκληρή δουλειά και ισχυρούς συνεργάτες για την τουριστική περίοδο του 2021. Στόχος μας να πετύχουμε την εξασφάλιση του εισοδήματος, που στηρίζει τις οικογένειες ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό, επαγγελματίες του τουρισμού και επιχειρήσεις του κλάδου», υποστήριξε ο Δήμαρχος Σκιάθου.