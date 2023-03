Σφοδρή κακοκαιρία και απόκοσμες εικόνες στην Καλιφόρνια: «Βοηθήστε μας» έγραψαν εγκλωβισμένοι κάτοικοι στο χιόνι

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει εδώ και λίγες ημέρες την πολιτεία της Καλιφόρνια, με τη σφοδρή χιονόπτωση να δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους.

Το διάσημο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτε της Καλιφόρνια έκλεισε επ’ αόριστον, ενώ νοτιότερα, το εθνικό πάρκο Τζόσουα Τρι έκλεισε επίσης λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν δημοφιλή μέρη να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Due to inclement weather, the park is closed. Rangers are working on reopening as soon as possible! #ParkClosure pic.twitter.com/5DqywpeLdK

— Joshua Tree NPS (@JoshuaTreeNPS) March 1, 2023