Πέταξαν γουρούνι από ελικόπτερο σε πισίνα εκατομμυριούχου – Κι αυτός το έψησε

Mια περίεργη ιστορία καταγράφηκε στην Ουρουγουάη εκεί που ένα νεκρό ζώο πετάχτηκε από ελικόπτερο εν πτήσει και κατέληξε στην πισίνα του εξοχικού ενός Αργεντινού εκατομμυριούχου. Το γουρούνι εικονίζεται σε βίντεο που διαδόθηκε αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καθώς πετιέται από το ελικόπτερο και καταλήγει στη μικρή πισίνα στην αυλή του εξοχικού του επιχειρηματία, υψώνοντας πίδακα νερού.

Για την αλλόκοτη υπόθεση στο Χοσέ Ιγνάσιο, ακριβό παραθαλάσσιο θέρετρο 160 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Μοντεβιδέο, «διενεργείται έρευνα», ενημέρωσε τηλεοπτικό δίκτυο της Ουρουγουάης η εισαγγελέας Άνα Ντιν, που πήρε κατάθεση από τον ιδιοκτήτη του εξοχικού. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, ο επιχειρηματίας της είπε πως καθώς «βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του» άκουσε «έναν θόρυβο».

Όταν βγήκε έξω, είδε «ένα γουρούνι μέσα στην πισίνα». Η οικογένεια έβγαλε το νεκρό ζώο από το νερό, «το έψησε και το έφαγε», συμπλήρωσε η εισαγγελέας. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουρουγουάης, αρμόδια για τον έλεγχο των πτήσεων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής η οποία γειτονεύει με την Αργεντινή, ανακοίνωσε ότι διενεργεί «έρευνα για να συγκεντρώσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της πτήσης» μετά τη «ρίψη ενός ζώου από πολιτικό ελικόπτερο» στην πόλη Χοσέ Ιγνάσιο.

Σκοπός της είναι να εξακριβώσει εάν διαπράχθηκε ποινικό αδίκημα ή εάν παραβιάστηκαν ισχύοντες κανονισμοί για τις πολιτικές πτήσεις, εξήγησε. Εν μέσω τουριστικής περιόδου, η αλλόκοτη αυτή ιστορία προκάλεσε πολύ θόρυβο μεταξύ των χρηστών των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη. Το ποιος πέταξε το ζώο από το ελικόπτερο στην πισίνα παραμένει άγνωστο ως τώρα.

2020 the year when pigs fly. This is the shocking moment pranksters drop a #pig into a millionaire businessman's swimming pool from a helicopter in #Uruguay pic.twitter.com/S7dciy4qkR

— The Daddy Phantom (@DaddyPhantom) January 15, 2020