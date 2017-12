Οι Παραλλαγές της Βενετίας από τη Σοφία Ψαρρά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου και ωρα: 20:30 θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πεδίον Άρεως, από την Σοφία Ψαρρά “Οι Παραλλαγές της Βενετίας ” που θα εκδοθούν τον Απρίλιο 2018 από το UCLPress (Τhe Venice Variations: Tracing the Architectural Imagination).

Από τον μύθο της ‘Αρκαδίας’ μέχρι τη μοντέρνα φουτουριστική αρχιτεκτονική, το πώς μπορούμε να φανταστούμε καλύτερα αστικά περιβάλλοντα παραμένει θέμα επίκαιρο, εγείροντας ερωτήματα που είναι διαχρονικά: Πώς εξελίσσονται οι πόλεις σαν σύνθετοι χώροι, καλλιεργώντας τόσο την συλλογική δημιουργικότητα όσο και την ατομική τέχνη της ανακάλυψης; Με ποιους μηχανισμούς ενθαρρύνουν τη φαντασία και την καινοτομία; Η εξελικτική θεώρηση των ανθρώπινων κατασκευών παρουσιάζει τις ‘ιδανικές’ πόλεις σαν συμβολικές ουτοπίες με αυστηρή γεωμετρική λογική. Σε αντίθεση με τα κλασσικά αυτά υποδείγματα, τα σύγχρονα πολεοδομικά μοντέλα αναζητούν τεχνολογικές επιλύσεις για την βέλτιστη οργάνωση των αστικών σχηματισμών. Η πόλη της Βενετίας δεν ήταν το αποτέλεσμα γεωμετρικού σχεδιασμού ή τεχνολογικού οραματισμού, αλλά πραγματικής έκβασης χωρικών, κοινωνικών και οικονομικών δικτύων επικοινωνίας που ανέπτυξαν οι Βενετοί. Το αστικό της τοπίο και η δημιουργικότητά της, όμως, έφτασαν με τον καιρό να αντιπροσωπεύουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ουτοπίας, συνδυάζοντας την απαράμιλλη ομορφιά της πόλης με τους ‘ιδανικούς’ πολιτικούς της θεσμούς.

Προαναγγέλλοντας τεχνήματα που εμπνέονται από την Βενετία – τις Αόρατες Πόλεις του Italo Calvino και το Νοσοκομείο της Βενετίας του Le Corbusier – Οι Παραλλαγές της Βενετίας περιγράφουν την οργάνωση των τεχνημάτων αυτών και τη δομή της επιπλέουσας πόλης μέσα από τα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην εποχή που δημιουργήθηκε ο μύθος της ‘Γαληνοτάτης’. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες διαδικασίες αστικής ανάπτυξης γύρω από τις σημερινές πόλεις μοιράζονται πολλά από τα κίνητρα για επιβίωση και συνδιαλλαγές που δημιούργησαν την πόλη του νερού. Αντί να θεωρούμε αυτούς τους τόπους σαν προβλήματα που πρέπει να λυθούν, χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν σε βιώσιμες και ακμάζουσες πόλεις, όπως συνέβη στην περίπτωση της Βενετίας από την προσφυγική της προέλευση στην ελώδη λιμνοθάλασσα μέχρι την «πόλη μοντέλο» για 1000 χρόνια. Οι Παραλλαγές απαλλάσσουν τη Βενετία από στερεότυπες αναπαραστάσεις, αποκαλύπτοντας τη γενεσιουργική της ικανότητα να εμπνέει μελλοντικές πιθανές άλλες «Βενετίες», τόσο της συλλογικής φαντασίας όσο και του ατομικού δημιουργικού σχεδιασμού.

Η Σοφία Ψαρρά είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Bartlett School of Architecture, UCL. Διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Taubman College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan στις ΗΠΑ και στο Cardiff University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σχεδιαστικές και ερευνητικές δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνουν εγκαταστάσεις, αρχιτεκτονικές μελέτες και δημοσιεύσεις (Architecture and Narrative –The Formation of Space and Cultural Meaning, Routledge 2009, The Venice Variations – Tracing the Architectural Imagination, UCLPress 2018). Έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς οργανισμούς σε αναφορά με το σχεδιασμό του χώρου, τις εκθεσιακές αφηγήσεις και τις εμπειρίες των επισκεπτών (The Museum of Modern Art, MoMA, New York, The Natural History Museum, Λονδίνο). Ως αρχιτέκτων έχει βραβευθεί σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σε θέματα που αφορούν τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό Κρίσεων. Η δουλειά της έχει εκτεθεί στη Μπιενάλε της Βενετίας (1991), στο κέντρο τέχνης George Pompidou στο Παρίσι, στο NAI στο Ρότερνταμ, και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Μιλάνο και την Αθήνα.