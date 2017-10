«Ο Μαγικός Αυλός» απόψε στο Αχίλλειο

Το βραβευμένο πρόγραμμα «The Met: Live in HD», μετά την πρεμιέρα της «Νόρμα» που καθήλωσε το κοινό, παρουσιάζει σήμερα Σάββατο 14 Οκτωβρίου, στις 19.55 και σε ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, στον Βόλο, στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον, τη θρυλική όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, «Ο Μαγικός Αυλός».

Ο επίτιμος μαέστρος της Met, James Levine, διευθύνει την παραγωγή της βραβευμένης με Tony Award, Julie Taymor, στο αριστούργημα του Mozart «Ο Μαγικός Αυλός». Η Golda Schultz κάνει το ντεμπούτο της στη Met ως Παμίνα, με την Kathryn Lewek στον ρόλο της Βασίλισσας της Νύχτας, τον Charles Castronovo στον πρίγκιπα του παραμυθιού Ταμίνο, τον Markus Werba στον κυνηγό πουλιών Παπαγκένο, τον Christian Van Horn σαν Αφηγητή και τον Rene Pape σαν Ζαράστρο.

«Ο Μαγικός Αυλός» ήταν η καθοριστική παράσταση με την οποία ξεκίνησε το 2006 το πρόγραμμα «The Met: Live in HD», όταν προβλήθηκε σε μια συντομευμένη εκδοχή στα αγγλικά, για τις οικογένειες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ολόκληρη η γερμανική όπερα θα μεταδοθεί στη σειρά Live in HD.

Οι αίθουσες προβολής της Met στην Ελλάδα αυξάνονται κάθε χρόνο και ανάμεσά τους βρίσκονται οι σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού σε κάθε πόλη, μεταξύ αυτών το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αλλά και θέατρα, κινηματογράφοι και άλλοι χώροι πολιτισμού.

Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος της Μetropolitan Opera από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα, είναι η εταιρεία Μυτιληναίος.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων επισκεφθείτε το www.metingreece.com/.