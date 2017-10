Αρχίζει το Φεστιβάλ «Αιχμές» στον Βόλο

Το Φεστιβάλ «Αιχμές» αρχίζει σήμερα Σάββατο 14 Οκτωβρίου και ώρα 21.00, στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου, με το σεμινάριο και τη συναυλία του τρίο των Χρήστου Χονδρόπουλου (κρουστά), Sebastien Marteau (πνευστά) και Στράτου Μπιχάκη

(ηλεκτρονικά).

Ο Χρίστος Χονδρόπουλος ασχολείται με τα κρουστά και την ηλεκτρονική σύνθεση. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος για σόλο κρουστά, το Fingerpainting,

κυκλοφόρησε το 2013 αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Το νέο του άλμπουμ Μusic from the early robotic societies of the Basin αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου από την αγγλική εταιρεία Tapeworm. Έχει επίσης συνεργαστεί με το συγκρότημα Acid Baby Jesus.

Ο Sebastien Marteau είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Saint-Etienne της Γαλλίας. Δραστηριοποιείται στον χώρο της πειραματικής μουσικής και των

εικαστικών και είναι επικεφαλής σχεδιαστής στο στούντιο Sebr. Έχει παίξει με τα συγκροτήματα Bazooka και Trio Hermetico και είναι ιδρυτικό μέλος των Extra-Conjugale με την εικαστικό Ειρήνη Καραγιαννοπούλου. Παίζει σαξόφωνο και

πληθώρα άλλων πνευστών, κάποια από τα οποία παραδοσιακά και κάποια δικής του επινόησης και κατασκευής.

Ο Στράτος Μπιχάκης είναι μουσικός, συνθέτης και δημιουργός οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και παραστάσεων, με έντονο ενδιαφέρον για την κοινωνική και την τεχνολογική διάσταση της μουσικής πρακτικής. Έχει δημιουργήσει διαδραστικές συνθέσεις, κινητικά γλυπτά, οπτικοακουστικές παραστάσεις (Data Sonification, SpaceTime Helix (συνεργασία με την Michela Pelusio, Pulse κ.ά.) και έχει παρουσιάσει έργα του σε φεστιβάλ και εκθέσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Ρωσία. Επίσης έχει εργαστεί πάνω στην ανάπτυξη των συνθεσάιζερ της εταιρείας Dreadbox.

Ο Χρίστος και ο Σεμπαστιάν υπήρξαν συνεργάτες στο συγκρότημα XYSM, με μια εξαιρετική δισκογραφική κυκλοφορία στο ενεργητικό τους. Και οι τρεις έχουν

εμφανιστεί ανεξάρτητα σε διάφορα φεστιβάλ και διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας (Documenta 14, Mawa, Lexus, Borderline κ.ά.), έχουν παρουσιάσει δουλειά τους στο Τρίτο Πρόγραμμα και πήραν μέρος στο εγχείρημα 634 λεπτά μέσα στο Ηφαίστειο που πραγματοποιήθηκε στον κρατήρα Στέφανος στη Νίσυρο, τον Αύγουστο του 2016, επισύροντας το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων.

Το Φεστιβάλ «Αιχμές» διοργανώνεται από το Δημοτικό Ωδείο Βόλου και τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου.

Διευθύνεται καλλιτεχνικά και συντονίζεται από τον Ανδρέα Μιμαίο και τον Κωστή Δρυγιανάκη. Σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή το κοινό της πόλης με ένα λιγότερο γνωστό, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι της μουσικής, που βρίσκεται ακριβώς στην αιχμή του δόρατος της πρωτοπορίας, σε συνδυασμό με τις πλέον σύγχρονες

αντιλήψεις για την κατανόηση της μουσικής και του ήχου. Το φετινό Φεστιβάλ, με διεθνή πλέον χαρακτήρα, περιλαμβάνει τέσσερις συναυλίες (που θα πλαισιωθούν από σχετικές συζητήσεις) και μια επιπλέον διάλεξη.