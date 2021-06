Νίτσα Σαπουντζή: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική μορφή της μόδας των ’80ς

Την τελευταία της πνοή άφησε η Νίτσα Σαπουντζή, η οποία ήταν κινηματογραφική μορφή στο χώρο της μόδας. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε, μέσα από τα social media, η κόρη της, Ειρήνη Σαπουντζή, η οποία ασχολείται και εκείνη με τον κόσμο της μόδας.

«In the end All we are is dust in the wind 3/6/21» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που απεικονίζει τη μητέρα της, ενώ λίγη ώρα αργότερα πρόσθεσε στα σχόλια: «Επειδή επιθυμώ να ευχαριστήσω καθένα από εσάς ξεχωριστά, αλλά οι στιγμές είναι δύσκολες, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χρόνο και θα επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ».

«Το φαινόμενο Νίτσα»

Η Νίτσα Σαπουντζή ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στο χώρο της μόδας τις χρυσές δεκαετίες του ’80 και του ’90. Αρκετές κοσμικές κυρίες της εποχής, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μελίνα Μερκούρη και η Ζωή Λάσκαρη, ψώνιζαν ρούχα από τη θρυλική boutique της, με την επωνυμία «Renata», που βρισκόταν στο Κολωνάκι, στην οδό Αναγνωστόπουλου. «Η μητέρα μου πίστευε πάντα ότι με τη δυσκολία γίνεσαι καλύτερος. Φρόντιζε να με στέλνει ασυνόδευτη στα shows στο Μιλάνο και στο Παρίσι, από Παρασκευή μέχρι Κυριακή, όταν ακόμα πήγαινα σχολείο, στο γυμνάσιο, και με παραλάμβανε αυτή εκεί, για να παρακολουθώ είτε τα fashion shows είτε τις παραγγελίες. Κυρίως όμως ήθελε να είμαι στις παραγγελίες, για να εξοικειώνομαι με το όλο σπορ της μόδας.

Δεν ήταν επιχειρηματίας, γιατί αν ήταν επιχειρηματίας θα είχε και κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχει τίποτα. Ήταν κι εκείνη επίσης πολύ creative, είχε τρομερή ικανότητα στο να “πιάνει” τους σχεδιαστές πριν καλά καλά βγούνε. Όλους τους σχεδιαστές που έφερε στη Renata ήταν από περίπτερα στη Fiera, όχι από κανονικά fashion shows. Έτσι είχε βρει τον Ferre, τον Moschino, τον Yamamoto… Τους έβρισκε πάντα εν τη γενέσει τους. Αυτό είναι έμφυτο ταλέντο, να έχεις αυτή τη διορατικότητα, το μυαλό σου να πηγαίνει πιο μπροστά. Και τρομερά ακονισμένη αισθητική. Στο εξωτερικό, τη μητέρα μου την αποκαλούσαν “το φαινόμενο Νίτσα”» είχε αναφέρει η Ειρήνη Σαπουντζή σε παλιότερη συνέντευξή της.

Πηγή: Έθνος