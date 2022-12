Νίκολας Κέιτζ: Ο ηθοποιός σε ρόλο… δράκουλα – Έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα και αγόρασε κοράκι για κατοικίδιο

Τον Kόμη Δράκουλα τον έχουν υποδυθεί δεκάδες ηθοποιοί στην ιστορία του κινηματογράφου, ανάμεσα τους ο Ντουάιτ Φράι στον «Δράκουλα» του Μπέλα Λουγκόζι, καθώς και ο Τομ Γουέιτς στην ταινία του Κόπολα το 1992.

Από το νέο έτος τον ρόλο του διάσημου χαρακτήρα, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, αναμένεται να υποδυθεί ο Νίκολας Κέιτζ στην ταινία Renfield. Η ταινία που προέρχεται από το μυθιστόρημα του Bram Stoker’s Dracula του 1987, θα είναι σε σκηνοθεσία του Κρις ΜακΚέι και πρόκειται για μια κωμωδία τρόμου.

Ο Δράκουλας του Κέιτζ θα είναι ένας με πολύ χιούμορ και ανατρεπτική διάθεση. Μάλιστα ο ίδιος ο ηθοποιός δίνοντας συνέντευξη στο περιοδικό «Empire», μίλησε για τον νέο ρόλο του στην ταινία και τόνισε ότι δεν θα παρουσιαστεί ο κλασικός Δράκουλας από τις διάφορες ταινίες και τα βιβλία: «Όταν κατάλαβα που ήθελε να πάει ο Κρις ΜακΚέι με την ταινία, τότε συνειδητοποίησα ότι θα έχει μια κωμική, ποπ αρτ συμπεριφορά. Έτσι σκέφτηκα ότι αυτός θα είναι ένας ποπ-αρτ Δράκουλας. Ο Γουόρχολ έκανε έναν υπέροχο Δράκουλα. Σε αυτή την ταινία υπάρχει αυτή η φλέβα του Γουόρχολ».

Το σενάριο υπογράφει ο Ράιαν Ρίντλεϊ, ο οποίος έχει γράψει αρκετά επεισόδια της σειράς «Rick & Morty» και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει η ταινία θα διαθέτει βιτριολικό χιούμορ.

Η προετοιμασία του Κέιτζ για τον ρόλο

Όπως αποκάλυψε στους Times του Λος Αντζελες, για να μπει στο «πετσί» του ρόλου ζει μια ζωή, ως γκοθ. Μάλιστα αγόρασε και ένα κοράκι ως κατοικίδιο και το ονόμασε Χούγκαν.

«Με αποκαλεί με διάφορα ονόματα… είναι κωμικό, τουλάχιστον, για μένα. Όταν φεύγω από το δωμάτιο, θα μου πει, “αντίο” και μετά θα με αποκαλέσει “μαλ@κα”. Τα κοράκια είναι πολύ έξυπνα. Και μου αρέσει η εμφάνισή τους, η πτυχή του Εντγκαρ Αλαν Πόε. Μου αρέσει το γκοθ στοιχείο. Είμαι γκοθ» είχε δηλώσει πρόσφατα ο Κέιτζ.

Μάλιστα, όπως πιθανολογείται, για να μπει στο γκοθ κλίμα του ρόλου του, έβαψε μέχρι και τα μαλλιά του. Η νέα εμφάνιση του σταρ δημοσιοποιήθηκε μέσω ενός χρήστη του Τwitter που εντόπισε τον διάσημο ηθοποιό με το νέο ανανεωμένο του λουκ και θέλησε να μοιραστεί με τους χρήστες του διαδικτύου την εμφάνιση του Χολιγουντιανού ηθοποιού.

