Μέρες και Νύχτες Καλοκαιριού στον Βόλο είναι ο τίτλος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από το ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου. Το πρόγραμμα στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας είναι το εξής:

-27 Ιουνίου, Αλαντίν: Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, ένα μαγευτικό show με ιπτάμενα μαγικά χαλιά, εναέριους ακροβάτες, μυστηριώδεις μάγους, circus performers και πολλές ακόμη εκπλήξεις που θα μαγέψουν τους θεατές. Μία παράσταση γεμάτη χιούμορ, μαγεία και μυστήριο. Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου. Παραγωγή: Kolossaion Productions, Θέατρο του Βορρά.

-28 Ιουνίου, Συννυφάδες: Κωμωδία του Στέλιου Παπαδόπουλου. Σκηνοθεσία: Γιάννης Μποσταντζόγλου. Παίζουν: Σπύρος Πούλης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Μαρία Φιλίππου, Εύη Κολιούλη, Γιώργος Παράσχος, Αντώνης Καλομοιράκης.

-30 Ιουνίου, Δον Κιχώτης του Μιγκέλ ντε Θερβάντες: Θέατρο για παιδιά. Μια παράσταση, από τα Αθηναϊκά θέατρα και τις Μαγικές Σβούρες, γεμάτη απίστευτο χιούμορ και ευαισθησία, υμνεί στο πρόσωπο του πανέξυπνου Σάντσο, του πιστού συντρόφου του Δον Κιχώτη, τη φιλία και τη συντροφικότητα, την αφοσίωση στους ανθρώπους και τη δύναμη που αποκτούμε, όταν ελπίζουμε όλοι μαζί. Διασκευή – σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης.

-1 Ιουλίου, Ματωμένος Γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα: Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος. Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης. Τον κεντρικό ρόλο της μάνας ενσαρκώνει η Μαρία Τζομπανάκη. Η μουσική της παράστασης είναι πρωτότυπη και φέρει την υπογραφή του Αλκίνοου Ιωαννίδη με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η μουσική θα παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς. Παίζουν: Μαρία Χάνου, Νίκος Πουρσανίδης, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Γιάννης Καλατζόπουλος, Χριστίνα Τσάφου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Κώστας Βασαρδάνης, Ισιδώρα Δωροπούλου, Κώστας Κοράκης, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Ιφιγένεια Μακρή, Άννα Φιλιππάκη.

-2 Ιουλίου, Το όνειρο ενός γελοίου του Φιόντορ Μ. Ντοστογιέφσκι: Ο Άρης Σερβετάλης, υπό την καθοδήγηση της Έφης Μπίρμπα, μας ξεναγεί στον κόσμο του Γελοίου του Ντοστογιέφσκι οδηγώντας μας στα μύχια των σκέψεών του, μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, αλήθειας και ψευδαίσθησης, ορατού και αόρατου, κωμικού και τραγικού, γελοιότητας και σαλότητας. Σκηνοθεσία – εικαστική εγκατάσταση – σχεδιασμός κοστουμιών: Έφη Μπίρμπα. Απόδοση – δραματουργία: Άρης Σερβετάλης – Έφη Μπίρμπα. Ερμηνεύουν: Άρης Σερβετάλης, Έφη Μπίρμπα.

-4 Ιουλίου, Μια αγκαλιά τραγούδια! Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν και πάλι τις φωνές τους και τα τραγούδια τους, που τόσο έχουμε όλοι αγαπήσει, σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι!

-5 Ιουλίου, Περσέας και Ανδρομέδα: «Ωραία που είναι λίγο – λίγο τα παιδιά να γνωρίζουν την μυθολογία μας μέσα από το θέατρο». Με αυτή τη σκέψη, φέτος η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με την πιο παραμυθένια ιστορία της Μυθολογίας μας. Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη.

-6 Ιουλίου, συναυλία Hip Hop.

-7 Ιουλίου, αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου: Ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στη μεγάλη μικρασιάτισσα στιχουργό. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «Το Εγγλεζονήσι». Είσοδος ελεύθερη.

-8 Ιουλίου, συναυλία Hip Hop.

-10 Ιουλίου, Ηλέκτρα του Ευριπίδη: Μετάφραση: Στρατής Πασχάλης. Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης: Γιώργος Δεπάστας (Γεωργός), Μαρία Κίτσου (Ηλέκτρα), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (Ορέστης), Σπύρος Κυριαζόπουλος (Πυλάδης), Γιώργος Κωνσταντίνου (Γέροντας), Νίκος Λεκάκης (Άγγελος), Ιωάννα Μαυρέα (Κλυταιμνήστρα), Ιάσονας Παπαματθαίου – Αντώνης Σταμόπουλος (Διόσκουροι). Χορός: Φανή Αποστολίδου, Κορίνα Θεοδωρίδου, Πίνα Κούλογλου, Άννα Κωνσταντίνου, Γωγώ Παπαϊωάννου, Βάσια Χρήστου.

-11 Ιουλίου, Jurassic Adventures: Μια διαδραστική παράσταση για παιδιά και γονείς σε έναν προϊστορικό κόσμο δεινοσαύρων, όπου όλα μπορούν να συμβούν! Κανένας δεινόσαυρος δεν έχει τη διάθεση να τρομάξει τα παιδιά, αντίθετα, θα θελήσει να τα «εξοντώσει»… στο παιχνίδι και να κερδίσει επάξια τα χάδια τους! Κείμενο: Ρωξάνα Εστέβ. Διασκευή – σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος. Η παράσταση προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών και άνω.

-12 Ιουλίου, Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη: Μετάφραση: Μύρης (Κ. Γεωργουσόπουλος). Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος. Πρωτότυπη μουσική – σύνθεση: Φοίβος Δεληβοριάς. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος (Μνησίλοχος), Βλαδίμηρος Κυριακίδης (Ευριπίδης), Φωτεινή Μπαξεβάνη (Κρίτυλλα), Λαέρτης Μαλκότσης (Αγάθωνας/Τοξότης), Παναγιώτης Κατσώλης (Κλεισθένης), Αλέξης Βιδαλάκης (Υπηρέτης), Σταύρος Μαρκάλας (Πρύτανης). Χορός: Νίκη Σερέτη, Γιάννα Παπαγεωργίου, Αρετή Πασχάλη, Λήδα Καπνά, Ντένια Στασινοπούλου, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Αγγελική Γρηγοροπούλου, Eλένη Ζαχοπούλου, Μανταλένα Καραβάτου.

-13 Ιουλίου, Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου: Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας. Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου (Προμηθέας), Άρης Μπινιάρης (Κράτος), Κωνσταντίνος Γεωργαλής (Βία/ Ακόλουθος Ωκεανού & Ερμή), Δαυίδ Μαλτέζε (Ήφαιστος / Ακόλουθος Ωκεανού & Ερμή), Ωκεανός: Αλέκος Συσσοβίτης, Νάνσυ Μπούκλη (Ιώ), Ιωάννης Παπαζήσης (Ερμής), Κατερίνα Δημάτη & Γρηγορία Μεθενίτη (Ακόλουθοι Κράτους και Βίας). Χoρός: Δήμητρα Βήττα, Ελένη Βλάχου, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Δημάτη, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δάφνη Νικητάκη, Γρηγορία Μεθενίτη, Αλεξία Σαπρανίδου, Θάλεια Σταματέλου. Μουσικός επί σκηνής: Σταμάτης Φουσέκης.

-14 Ιουλίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Πάντα σε εγρήγορση, ο «αιώνιος έφηβος» Βασίλης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται για την καθιερωμένη καλοκαιρινή του βόλτα! Μαζί του οι μόνιμοι συνεργάτες, με τον Αντρέα Αποστόλου στις ενορχηστρώσεις, καθώς και οι φωνές της Μαίρης Μπρόζη και του Απόστολου Μόσιου.

-16 Ιουλίου, συναυλία «Συναπάντημα Ψυχής: Ένα μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση» με τον Αρμένιο μουσικό Χάικ Γιαζιτζιάν (Haig Yazdjian). Διοργάνωση: «Μαγνήτων Κιβωτός» για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος.

-18 Ιουλίου, Τα μαγικά παραμύθια: Ένα ταξίδι στο όνειρο και στα παραμύθια, μια παράσταση γεμάτη γέλιο, μουσική και διασκέδαση για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του θεάτρου! Σκηνοθεσία: Αλέξης Βεργής. Κείμενα: Μάριος Ελευθερίου. Κοστούμια – σκηνικά: Πάρις Πέτρου. Χορογραφίες: Μαρία Αντωνοπούλου. Μάσκες: Αrt Muppets. Παραγωγή: Art Muppets productions.

-19 Ιουλίου, Αντιγόνη του Σοφοκλή: Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας. Σκηνοθεσία: Cezaris Graužinis. Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Kenny McLellan. Πρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου (Αντιγόνη), Βασίλης Μπισμπίκης (Κρέων), Ιεροκλής Μιχαηλίδης (Κορυφαίος του Χορού), Γιώργος Παπαγεωργίου (Άγγελος), Δανάη Μιχαλάκη (Ισμήνη), Χρήστος Σαπουντζής (Τειρεσίας), Κώστας Κορωναίος (Φύλακας), Στρατής Χατζησταματίου (Αίμων), Μαρίνα Αργυρίδου (Ευριδίκη), Τάσος Σωτηράκης (Χορός), Γιάννης Μαστρογιάννης (Χορός), Περικλής Σιούντας (Χορός). Η παράσταση εντάσσεται στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

-20 Ιουλίου, Ματωμένα χώματα της Διδώς Σωτηρίου: Το εμβληματικό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που αγαπήθηκε από γενιές και γενιές Ελλήνων, μεταφέρεται στη σκηνή. Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης. Θεατρική προσαρμογή: Γιώργος Παλούμπης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Μιχάλης Σαράντης, Αντίνοος Αλμπάνης, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Τζένη Κόλλια, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη, Ευθύμης Ξυπολιτάς, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Aντώνης Χρήστου.

-21 Ιουλίου, Κωστής Μαραβέγιας: Επιστρέφει στον Βόλο πιστός στο καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό!

-22 Ιουλίου, Ειρήνη του Αριστοφάνη, μια παράσταση για παιδιά και εφήβους: Η «Ειρήνη» είναι ένα έργο που αποτελεί ύμνο στην ομόνοια, την αγάπη και τον αλτρουισμό. Παρουσιάζεται σαν ένα σύγχρονο παραμύθι, απόλυτα συνδεδεμένο με το σήμερα των παιδιών και των εφήβων, τα social media, τα videogames, την kpop κ.ά. που περιθωριοποιεί τη βία, την επιθετικότητα και το μίσος. Μεταφορά και διασκευή: The Young Quill. Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου. Παίζουν: Νίκος Γιαλελής, Κώστας Κουτρούλης, Χριστίνα Κωστέα, Τάσος Λέκκας, Φάνης Μιλλεούνης, Γιώργος Πατεράκης.

-24 Ιουλίου, Η μεγάλη πλεκτάνη, κωμωδία του Jordi Galceran: Σκηνοθεσία: Σταύρος Στάγκος. Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ. Πρωταγωνιστούν: Λεωνίδας Κακούρης, Δήμητρα Ματσούκα, Χάρης Γρηγορόπουλος, Θανάσης Πατριαρχέας, Κατερίνα Νικολοπούλου.

-26 Ιουλίου, Baby Shark Live Show: To πιο δημοφιλές παιδικό κανάλι στο YouTube, με τους αγαπημένους χαρακτήρες των παιδιών τον Baby Shark, τον Pinkfong και τον Hogi, έρχονται ζωντανά, σε ένα παιδικό μουσικοκινητικό show με τα αυθεντικά τραγούδια! Η παράσταση είναι ένα υπερθέαμα με φαντασμαγορικά κοστούμια, πολύχρωμα σκηνικά και υπερσύγχρονο video wall (γιγαντοοθόνη) με animated σκηνικά. Η περιπέτεια και οι διάλογοι είναι στα ελληνικά. Παραγωγή: Underdog Entertainment.

-27 Ιουλίου, Εκτός Ελέγχου, κωμωδία: Συγγραφέας: Αρκάς. Σκηνοθεσία – διασκευή: Δημήτρης Αγοράς. Πρωταγωνιστούν: Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιώργος Γαλίτης, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς, τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη και Μανώλης Γκίνης και ο Παντελής Καναράκης.

-28 Ιουλίου, Φιλοκτήτης του Σοφοκλή: Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας. Σκηνοθεσία: Μαρλέν Καμίνσκυ. Πρωτότυπη μουσική χορικών και διδασκαλία: Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά. Πρωταγωνιστούν: Τάσος Νούσιας (Φιλοκτήτης), Μαρία Πρωτόπαππα (Οδυσσέας), Γιώργος Αμούτζας (Νεοπτόλεμος). Χορός: Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος (Κορυφαίος του Χορού), Παντελής Αρουσαλίδης, Μάρκος Γέττος, Βαγγέλης Κρανιώτης, Βαγγέλης Μάγειρος, Τάσος Θεοφιλάτος.

-30 Ιουλίου, Τάκης Ζαχαράτος – Έλα μεσ’ την αγκαλιά μου: Ένα μουσικό υπερθέαμα! O Τάκης Ζαχαράτος, σατιρίζει, χορεύει, τραγουδά, ενθουσιάζει με τη σκηνική του παρουσία. Κείμενα: Τάκης Ζαχαράτος. Σκηνοθεσία: Τ. Ζαχαράτος, Σοφία Σπυράτου. Ενορχήστρωση: Δημήτρης Δημόπουλος.

-1 Αυγούστου, Ο Γαργαληστής, μουσικό παραμύθι του Δημήτρη Μπασλάμ: «Όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν». Ο γαργαληστής με την κόκκινη καρό του τσάντα, ταξιδεύει με νέα πλοκή, ενορχήστρωση και ευρηματικούς διαλόγους, οι οποίοι με δεξιότητα και χιούμορ πλέκουν το νήμα της ιστορίας. Σκηνοθεσία / κείμενο / μουσική: Δημήτρης Μπασλάμ. Παίζουν επί σκηνής: Φωτεινή Ευαγγέλου, Μαργαρίτα Νασιούλα, Ανδρέας Παράσχος, Κασσιανή Τζιάτζη, Σοφία Φραγγή, ακορντεόν: Λυδία Ανεστοπούλου. Συμπαραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας και η εταιρεία παραγωγής «Γίνονται Έργα – Θέατρο Αυλαία».

-3 Αυγούστου, O Γυάλινος Κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς: Μετάφραση: Στέλιος Βαφέας. Σκηνοθεσία – φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης. Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου. Διανομή: Kάτια Δανδουλάκη (η μητέρα Αμάντα Ουίνγκφιλντ), Λένα Παπαληγούρα (η κόρη, Λώρα Ουίνγκφιλντ), Κωνσταντίνος Μπιμπής (ο γιος Τομ Ουίνγκφιλντ), Γιάννης Κουκουράκης (ο επισκέπτης-ΤζιμΟκόνορ).

-4 Αυγούστου, Βόυτσεκ, μια μουσική παράσταση του Γκέοργκ Μπύχνερ: Το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει μια νέα ανάγνωση του Βόυτσεκ, δυστυχώς «αλλιώς» επίκαιρη μέσα στους βομβαρδισμούς που ακούγονται από μακριά. Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου. Σκηνοθεσία – δραματουργία: Θανάσης Χαλκιάς. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Ζέρβας, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Μαρσέλα Λένα, Κώστας Μπούντας, Χάρης Φλέουρας, Έλλη Χατζεϊπίδου. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Φαίδρα Καρβούνη, Αλέξανδρος Τσιωνάς. Παραγωγή: Θεσσαλικό Θέατρο.

-5 Αυγούστου, Ακούω ήχον κώδωνος – Ο Μποστ διά χειρός Θανάση Παπαγεωργίου: Με μια συρραφή αποσπασμάτων από ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του Μποστ – θεατρικά, πεζά, ποιήματα, λεζάντες, διαφημίσεις, τραγούδια, επιθεωρησιακά νούμερα, θα γιορτάσει το Θέατρο Στοά την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του. Σύνθεση κειμένων του Μποστ: Θανάσης Παπαγεωργίου. Μουσική: Βασίλης Δημητρίου – Διονύσης Τσακνής. Σκηνικό: Λέα Κούση. Κοστούμια: Μποστ σε επιμέλεια Λέας Κούση. Παίζουν: Λήδα Πρωτοψάλτη, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αργύρης Παυλίδης, Γιώργος Ζιόβας, Ευδοκία Σουβατζή, Άννα Μονογιού, Εύα Καμινάρη, Άρης Τρουπάκης, Μαρία Νίκα, Αναστασία Κονίδη, Δήμητρα Κόκκορη, Μαριάνα Κιμούλη, Γιλμάζ Χουσμέν, Χρήστος Καρύπης και ο Διονύσης Τσακνής.

-7 Αυγούστου, Συμπέθεροι από τα Τίρανα, κωμωδία: Κείμενο: Θανάσης Παπαθανασίου – Μιχάλης Ρέππας. Σκηνοθεσία: Σταύρος Καραγιάννης. Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Κούκουρας, Σοφία Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατάσα Κοτσοβού, Χριστίνα Πετρολέκα, Ντανιέλ Νούρκα και ο Πάνος Σταθακόπουλος.

-22 Αυγούστου, Ο κουρέας της Σεβίλλης του Μπομαρσέ: Διασκευή – μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου. Σκηνοθεσία – χορογραφία: Σοφία Σπυράτου. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης Μουρατίδης, Γιώργος Συμεωνίδης, Ρένος Ρώτας, Νίκη Βακάλη, Μάριος Πετκίδης, Γιάννης Ζαράγκαλης. Χορεύουν: Adolfo Vega, Σοφία Μαρτίου, Γκάμπριελ Μιρτσέα, Φαίδρα Νταϊόγλου, Κώστας Παπαματθαιάκης, Γιάννης Σμέρος, Κωστής Τσιαμάγκας, Τατιανή Χατζημπίνου. Μουσικοί: Μιλτιάδης Παπαστάμου, Μαρίνος Γαλατσινός, Φοίβος Ζήτης, Αλέξανδρος Κασάρτζης.

-23 Αυγούστου, Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες του Ιούλιου Βερν: Μια ευφάνταστη διασκευή, που μας μεταφέρει τις αξίες της πίστης, της επιμονής, της δύναμης της θέλησης, της φιλίας, της ομαδικότητας και μας θυμίζει, ότι πλούσιος τελικά είναι εκείνος που έχει ζήσει εμπειρίες, έχει ταξιδέψει και έχει καταφέρει να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαθανασίου. Θεατρική διασκευή: Μαρία Στάβαρη. Μουσική: Γιώργος Αντωνόπουλος (Αλγίμωτρα). Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Δραγούμη, Μέμος Μπεγνής, Γιώργος Αντωνόπουλος, Δανάη Μιχοπούλου, Βάγγέλης Καλλίτσογλου. Παιδική σκηνή του Γιάννη Παπαθανασίου.

-24 Αυγούστου, Ένα τραγούδι για τη Σμύρνη από την Ορχήστρα «Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας»: Ένα σύγχρονο μουσικό έργο που αφηγείται την ιστορία της Μικράς Ασίας και την πρωτεύουσά της Σμύρνη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την καταστροφή της, συνδέοντας το χθες με το σήμερα. Συμμετέχουν: Παντελής Θαλασσινός, Γιάννης Διονυσίου, Ασπασία Στρατηγού, Χορωδία Ρυθμός. Στην αφήγηση η Μιμή Ντενίση. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Aνδρέας Κατσιγιάννης.

-25 Αυγούστου, Ο Κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου: Σκηνοθεσία/μουσική/διασκευή και πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Γάκης. Παίζουν: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Νάστια Βραχάτη, Στεφανία Καλομοίρη, Νικολέττα Βλαβιανού, Δημήτρης Καλαντζής, Ορφέας Παπαδόπουλος, Νίκος Ορφανός, Αλέξανδρος Ζουριδάκης. Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

-26 Αυγούστου, Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη: Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Ερμηνεύουν: Μαρία Πετεβή (Ιφιγένεια), Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Αγαμέμνων), Παντελής Δεντάκης (Πρεσβύτης – Αγγελιαφόρος), Ιωάννα Παππά (Κλυταιμνήστρα), Άκης Σακελλαρίου (Μενέλαος), Γιώργος Χρυσοστόμου (Αχιλλέας), Ιουλία Γεωργίου, Σοφία Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, Αγγελική Νοέα, Δανάη Πολίτη, Βικτώρια Φώτα. Η παράσταση εντάσσεται στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

-29 Αυγούστου, συναυλία με τη Ματούλα Ζαμάνη.

-31 Αυγούστου, 10 Χρόνια Σοφίας, stand up comedy: Μετά τις sold out παραστάσεις της σε Ελλάδα και την Κύπρο η Σοφία Μουτίδου είναι έτοιμη να μας χαρίσει ένα μοναδικό και διασκεδαστικό καλοκαίρι, που θα μας μείνει αξέχαστο! Οι καλύτεροι μονόλογοι, οι πιο καυτές στιγμές από δέκα χρόνια stand up comedy, μαζεμένες σε μία παράσταση!

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Για το Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας:

Η προπώληση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας πώλησης εισιτηρίων ή φυσικών σημείων, επιλογής των διοργανωτριών εταιρειών. Η ώρα των εκδηλώσεων αναγράφεται στο εισιτήριο. Συνίσταται έγκαιρη προσέλευση στον χώρο για την αποφυγή συνωστισμού. Για τους λοιπούς χώρους εκδηλώσεων – εκθέσεων ισχύουν τα μέτρα και η λειτουργία όπως έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς. Πληροφορίες: 2421082870.