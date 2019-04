Ινδικός στρατός: Ανίχνευσε πατημασιές του Γέτι (photos)

Ο στρατός της Ινδίας ισχυρίζεται με ανάρτηση του στο twitter, πως ανίχνευσε μια πατημασιά που μπορεί να ανήκει στο Γέτι, το μυθικό τέρας τον Ιμαλαΐων.

Τις φωτογραφίες που ανήρτησε η επίσημη σελίδα του ινδικού στρατού, συμπληρώνει η λεζάντα «Για πρώτη φορά, μια εξερευνητική ομάδα του ινδικού στρατού έχει ανιχνεύσει μυστηριώδη ίχνη του μυθικού τέρατος Γέτι».

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

