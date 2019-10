Ιαπωνία: Στις φλόγες το ιστορικό κάστρο Σούρι, μνημείο της Unesco (vids)

Μεγάλο μέρος του κάστρου του Σούρι, το οποίο έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας από Unesco, στο νησί Οκινάουα της Ιαπωνίας καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ξύλινος σκελετός του κάστρου που καταστράφηκε είχε ανοικοδομηθεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη σε φωτογραφίες και παλαιά σχέδια.

Το κάστρο του Σούρι, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, αποτελούσε την καρδιά ενός συγκροτήματος το οποίο είχε κατασκευαστεί την εποχή της ανεξάρτητης αυτοκρατορίας Ryukyu και χρησιμοποιούνταν από τον 15ο αιώνα.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το κάστρο χρησιμοποιούνταν από το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Οκινάουα και μέχρι τη δεκαετία του 1970. Μετά την επισκευή του το κάστρο χρησιμοποιείται ως εθνικό πάρκο από το 1992. Ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας το 2000.

Fire engulfs Shuri Castle, a World Heritage site on Japan’s southern island of Okinawa, with its main hall reduced to a skeleton https://t.co/3VdBwuMzYR pic.twitter.com/wQC678BPnd — Reuters (@Reuters) October 31, 2019

Εκτός από την κεντρική αίθουσα του κάστρου, έχουν καταστραφεί το βόρειο και το νότιο τοίχος του, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τηλεοπτικές εικόνες που μεταδόθηκαν στη διάρκεια της νύκτας έδειξαν τεράστιες φλόγες να καταστρέφουν το ιστορικό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε έναν λόφο πάνω από την πόλη Νάχα, την πρωτεύουσα της Οκινάουα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Την Τετάρτη περίπου στις 07: 30 τοπική ώρα (00:30 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, όμως πυκνός λευκός καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από πολλά σημεία και οι πυροσβέστες συνέχιζαν να ρίχνουν νερό ως το πρωί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

BREAKING VIDEO: Fire crews at the Shuri Castle as the main shrine of the castle has gone up in flames pic.twitter.com/CFsTDwN6Zv — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) October 30, 2019

«Όλα τα κεντρικά κτίρια έχουν καεί ολοσχερώς», δήλωσε σήμερα ο Νταϊσούκε Φουρούνγκεν, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νάχα. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειες με 30 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες», πρόσθεσε.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, όμως συναγερμός ήχησε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρίο Κότσι εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Οκινάουα.

BREAKING: Aerial footage shows devastation at the site of Shuri Castle in Japan, a UNESCO World Heritage Site which dates back to the 14th century pic.twitter.com/UdOCeh7pkN — BNO News (@BNONews) October 30, 2019

Το «Φεστιβάλ του κάστρου του Σούρι» διεξάγεται στο συγκρότημα αυτό από τις 27 Οκτωβρίου και επρόκειτο να διαρκέσει ως τις 3 Νοεμβρίου. Εργασίες που συνδέονται με το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιούνταν ως τη 1 τα ξημερώματα, πρόσθεσε ο ίδιος, αν και διευκρίνισε ότι ακόμη δεν έχει καθοριστεί αν οι εργασίες αυτές συνδέονται με την πυρκαγιά.

Πηγή: Έθνος