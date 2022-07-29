Επιτυχόντες του 4ου ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας – Εσπερινό

Οι επιτυχόντες του 4ου ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Εσπερινό)
A/A Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μητρώνυμο Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2 ΚΑΠΟΥΣΙΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
3 ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
5 ΜΑΡΕΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6 ΜΟΥΤΣΑ ΕΝΙ ΒΑΣΙΛ ΦΛΟΡΙΓΙΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
7 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
8 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ