Χένρι Σίλβα: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, Χένρι Σίλβα σε ηλικία 95 ετών.

Ήταν γνωστός για τους εκκεντρικούς ρόλους του σε ταινίες όπως «H Συμμορία των Έντεκα» και «Ο Άνθρωπος της Μαντζουρίας». Συνήθως, υποδυόταν κάποιον σκληρό γκάνγκστερ ή έναν εκκεντρικό νταή.

Ο Σίλβα άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη στο Γούντλαντ Χιλς της Καλιφόρνια, από φυσικά αίτια, όπως δήλωσε ο γιος του στο Variety.

Τα τελευταία 20 χρόνια είχε αποσυρθεί από τον χώρο της υποκριτικής. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του Ντιν Μάρτιν, η οποία είχε βρεθεί στο πλευρό του στη μεγάλη οθόνη.

«Οι καρδιές μας ραγίζουν για την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου, Χένρι Σίλβα, ενός από τους πιο συμπαθητικούς, ευγενικούς και ταλαντούχους άνδρες που είχα τη χαρά να αποκαλώ “φίλο” μου. Σε αγαπάμε Χένρι, θα μας λείψεις», έγραψε σε δημοσίευσή της στο Twitter. Ο ηθοποιός με καταγωγή από την Ιταλία και το Πουέρτο Ρίκο δεν δίσταζε να υποδυθεί όποιον ρόλο του ζητούνταν. Είχε ενσαρκώσει έναν Κορεάτη, έναν ιθαγενή Αμερικανό κ.α. Ξεκίνησε την καριέρα του με γουέστερν, όπως το «The Law and Jake Wade», πριν απογειώσει την καριέρα του με τα «Above the Law», «Dick Tracy» και «Ghost Dog: The Way of the Samurai».

Από τα πρώτα του εφηβικά χρόνια κατάλαβε την αγάπη του για την υποκριτική, καθώς σε ηλικία μόλις 13 ετών, παράτησε το σχολείο για να παρακολουθεί μαθήματα θεάτρου. Σύμφωνα με το Variety, ήταν ένας από τους πέντε μαθητές που επιλέχθηκαν το 1955 ανάμεσα σε 2.500 υποψηφίους στο Actors Studio.

