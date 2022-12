Avatar: The Way of Water – Ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 850 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε 10 ημέρες

Μετά από 10 ημέρες στη μεγάλη οθόνη, το μεγάλου προϋπολογισμού έπος της Disney και της 20th Century «Αvatar: The Way of Water» είναι η πέμπτη ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς με 855 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων.

Μέχρι στιγμής, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του James Cameron έχει αποφέρει 253,7 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 600 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Ακόμα και με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα στη Βόρεια Αμερική και την αύξηση των κρουσμάτων COVID, RSV και γρίπης σε όλο τον κόσμο, η συνέχεια του «Avatar» αναμένεται να φέρει έσοδα τις επόμενες ημέρες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, η ταινία με προϋπολογισμό 350 εκατομμύρια δολάρια στοχεύει να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Πρόκειται για ένα σημείο αναφοράς που μόνο δύο άλλες ταινίες, το «Top Gun: Maverick» και «Jurassic World Dominion», έχουν καταφέρει να φτάσουν το 2022.

Εκτός της Βόρειας Αμερικής, το «Avatar 2» έχει τα μεγαλύτερα κέρδη στην Κίνα με 100,5 εκατ. δολάρια, ακολουθούμενη από την Κορέα με 53 εκατ. δολάρια, τη Γαλλία με 52,3 εκατ. δολάρια, την Ινδία με 37 εκατ. δολάρια και τη Γερμανία με 35,7 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με το Variety, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η συνέχεια της ταινίας θα δυσκολευτεί να φτάσει τα ύψη της προκατόχου της, η οποία είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία με 2,97 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρώτον, το παγκόσμιο box office δεν έχει ανακάμψει πλήρως από την πανδημία και σημαντικές αγορές όπως η Κίνα βιώνουν την επανεμφάνιση του ιού. Επιπλέον, το σίκουελ δεν θα προβληθεί στη Ρωσία, όπου η αρχική ταινία είχε εισπράξει 116 εκατομμύρια δολάρια.

Η Imax έχει συνεισφέρει ένα αξιοσημείωτο μέρος των παγκόσμιων πωλήσεων εισιτηρίων, με 97 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από τις premium οθόνες της εταιρείας. Όπως και στο πρωτότυπο, τα ακριβότερα εισιτήρια Imax και 3D αναμένεται να ενισχύσουν τα συνολικά έσοδα του «Avatar 2».

«Το “Avatar: The Way of Water” εμφανίζει τη μεγάλη δυναμική στο παγκόσμιο box office την οποία αναμέναμε, ιδιαίτερα με τις εκπληκτικές επιδόσεις του διεθνώς, όπου πολλές βασικές αγορές αύξησαν τα έσοδά τους σε σχέση με το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του», δήλωσε ο Rich Gelfond, Διευθύνων Σύμβουλος της Imax. «Οι οθόνες μας παραμένουν ο προορισμός επιλογής για να ζήσετε αυτή τη μοναδική ταινία», συμπλήρωσε.

Πηγή:ethnos