Αντιπροσωπεία ρωσικού πανεπιστημίου στο Π.Θ.

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 αντιπροσωπεία από το Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (TSPU), με επικεφαλής τον Πρύτανη του TSPU Καθηγητή V. Panin, θα επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο πολυήμερης επίσκεψής τους στην πόλη του Βόλου, με σκοπό τη διενέργεια μια σειράς από πολιτιστικά και εκπαιδευτικά γεγονότα με τίτλο «By Learning Languages and Literatures We Learn Culture» ως μέρος της Χρονιάς Γλώσσας και Λογοτεχνίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου

10:00 – Αίθουσα Συνεδριάσεων Πρυτανείας

Συνάντηση της ρωσικής αντιπροσωπείας με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

14:30 – Αμφιθέατρο Γιάννη Σαράτση, 3ος Όροφος, κτίριο Δελμούζου Παραλιακού Συγκροτήματος

Σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Ελληνο-Ρωσικού Χρόνου Γλώσσας και Λογοτεχνίας «Μαθαίνοντας Γλώσσες και Λογοτεχνίες Μαθαίνουμε Πολιτισμούς»

Ομιλητές

Ø V. Panin – Καθηγητής, Doctor of Science (Φυσικής και Μαθηματικών), Πρύτανης του TSPU

Ø Zh. Fomicheva – Επικ. Καθηγήτρια, PhD (Γερμανική Φιλολογία), Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Εκπαίδευσης, TSPU

Ø G. Tokarev – Καθηγητής, Doctor of Science (Ρωσική Φιλολογία), Επικεφαλής του Τμήματος Russian Stylistics

Ø T. Kashpireva – Επικ. Καθηγήτρια, PhD (Εκπαίδευση), Πρόεδρος του Foreign Faculty, TSPU

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

14.30 – 15.30 : “TSPU: Η ρωσική γλώσσα στη γενέτειρα του Τολστόι”

(Ομιλητές: Vladimir Panin και Zhanna Fomicheva)

15.45 – 16.45 : Virtual excursion “With Russia in your heart: Tula and the Tula Brands” (Ομιλητής: Gregory Tokarev)