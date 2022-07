Βρετανία: Εκτός της κούρσας διαδοχής Τζόνσον ένα από τα φαβορί

Εκτός της κούρσας διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον έθεσε εαυτόν ένα από τα φαβορί για να πάρει τη θέση του, ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση και αφού το συζήτησα με συνεργάτες και με την οικογένειά μου, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», έγραψε ο Γουάλας στο Twitter.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά το ενδιαφέρον μου είναι εστιασμένο στον σημερινό μου ρόλο και στο να κρατήσω ασφαλή αυτή τη σπουδαία χώρα», έγραψε.

It has not been an easy choice to make, but my focus is on my current job and keeping this great country safe. I wish the very best of luck to all candidates and hope we swiftly return to focusing on the issues that we are all elected to address. 2/2

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

Σημειώνεται ότι τόσο οι στοιχηματικές, όσο και κάποιες έκτακτες δημοσκοπήσεις «έβλεπαν» τον Γουάλας ως τον πιο πιθανό αντικαταστάτη του Τζόνσον, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του την Πέμπτη.

Ο 52χρονος Γουάλας ξεπέρασε τους τελευταίους μήνες σε δημοτικότητα την υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας και έγινε το δημοφιλέστερο μέλος της κυβέρνησης, χάρη στους χειρισμούς του στην ουκρανική κρίση.

Μέχρι στιγμής, την υποψηφιότητά τους για την ηγεσία των Τόρις έχουν ανακοινώσει επίσημα ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και οι βουλευτές Τομ Τουγκεντχάτ, Σουέλα Μπρέιβερμαν και Κέμι Μπέιντνοχ.

Αναμένεται ότι περίπου άλλοι 12 θα θέσουν επίσης υποψηφιότητα. Ο Γουάλας δεν έχει αποκαλύψει ποιον θα στηρίξει.

Oι Τόρις θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού

Η Επιτροπή του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία, η οποία καθορίζει τους εσωκομματικούς κανονισμούς και θα επιτηρήσει την διαδικασία ανάδειξης του διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον, θα περιορίσει σε δύο ονόματα τους υποψηφίους μέχρι τις 20 Ιουλίου, δήλωσε σήμερα ένα από τα μέλη της.

Η αποκαλούμενη «Επιτροπή 1922» θα ορίσει τους ακριβείς κανόνες και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία την ερχόμενη εβδομάδα.

Πολλοί βουλευτές ασκούν πιέσεις για την διενέργεια της εκλογής του διαδόχου του με συνοπτικές διαδικασίες.

Οι Συντηρητικοί βουλευτές θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από ψηφοφορίες για να μειώσουν τον αριθμό των υποψηφίων σε δύο που θα πάνε στον τελικό γύρο–δηλαδή στην επιστολική ψήφο των μελών των Τόρις.

«Ξεκάθαρα αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε και νομίζω ότι ακόμη και οι υποψήφιοι θα παραδεχτούν ότι είναι έτσι, είναι να αποκλείσουμε, από σχετικά πρώιμο στάδιο, ορισμένους από εκείνους που είναι σαφές ότι δεν θα εξασφαλίσουν αρκετή στήριξη για να φτάσουν στους δύο τελευταίους γύρους», δήλωσε στο Times Radio ο ταμίας της Επιτροπής 1922, ο Τζόφρι Κλίφτον-Μπράουν.

Ο ίδιος είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει αυξάνοντας τον αριθμό των υπογραφών από άλλους Συντηρητικούς βουλευτές που απαιτείται για να είναι κάποιος προτεινόμενος και αυξάνοντας το όριο των ψήφων τις οποίες πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι για να περάσουν στον επόμενο γύρο.

«Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μια διαδικασία ώστε πράγματι να καταλήξουμε σε δύο ονόματα μέχρι να κλείσει το κοινοβούλιο στις 20 Ιουλίου. Θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση μέχρι το συνέδριο του κόμματος τον Οκτώβριο και ίσως και πριν από αυτό», κατέληξε.

Πηγή:kathimerini – Με πληροφορίες από BBC, Reuters, AFP