Βράβευση σχολείων Βόλου στον διαγωνισμό της F1

Βραβεία στον 11ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό F1 in Schools 2022 που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο σχολικό συγκρότημα Τσαλαπάτα, έλαβαν σχολεία του Βόλου.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διά της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και της ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής TALOS έλαβαν τη σκυτάλη για τη διενέργεια των αγώνων ταχύτητας πίστας της τελικής φάσης του 11ου πανελλήνιου διαγωνισμού F1 in Schools 2022 (για δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) αμέσως μετά τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Αθήνας και των Σερρών.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στο συγκρότημα Τσαλαπάτα έδωσαν το «παρών» μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές και φοιτητές που γνώρισαν ακόμη περισσότερο τον γοητευτικό κόσμο της F1.

Ο κ. Γιώργος Πρώιας, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανέφερε ότι: «Ο διαγωνισμός F1 in Schools πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Βόλο και συμμετείχαν τέσσερα σχολεία, δύο δημοτικά και από ένα γυμνάσιο και λύκειο. Παρακολούθησαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι τον διαγωνισμό και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη φετινή σχολική χρονιά. Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να λύσουμε απορίες και προβλήματα ώστε να συμμετέχουν περισσότερες ομάδες και από άλλες πόλεις. Επίσης ευχαριστούμε την ομάδα Κένταυρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και την ομάδα εθελοντών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την κ. Φένια Χατζοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ένα θερμό ευχαριστώ στον κ. Δημήτρη Πολυματίδη, υπεύθυνο του διαγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο για τη δυνατότητα που μας έδωσε να γνωρίσουμε από κοντά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

Τα βραβεία που πήραν οι ομάδες στο διαγωνισμό του Βόλου είναι: Το 9ο Γυμνάσιο Βόλου: Βραβείο ταχύτερου αυτοκινήτου, βραβείο Ευ αγωνίζεσθαι, βραβείο εμμονής αντιμετώπισης αντιξοοτήτων.

Το 1ο ΓΕΛ Βόλου: Βραβείο Ευ αγωνίζεσθαι, βραβείο εμμονής αντιμετώπισης αντιξοοτήτων, βραβείο του προέδρου της κριτικής επιτροπής.

Επίσης βραβείο πήρε και η ομάδα TALOS Junior με παιδιά δημοτικού: Βραβείο Ευ αγωνίζεσθαι, βραβείο εμμονής αντιμετώπισης αντιξοοτήτων.

Το F1 in Schools είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Formula 1 και ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς STEM στον κόσμο, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. Το F1 in Schools οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση εμπειρικής γνώσης και στην ανάπτυξη πολύτιμων ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών) για να κάνουν επαγγελματική καριέρα σε τομείς σχετικούς με STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ή ακόμη και στην Formula 1. Επιπλέον, οι μαθητές προσεγγίζουν έννοιες και διαδικασίες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια μικρογραφία αγωνιστικού αυτοκινήτου F1 (με χρήση CAD εργαλείων σχεδίασης σε Η/Υ, CAM εργαλείων κατασκευής σε τρεις διαστάσεις και προγράμματα αεροδυναμικής ανάλυσης σε Η/Υ). Το 80% των μαθητών που συμμετέχουν στο F1 in Schools πιστεύουν ότι τους βοηθά να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, να συνεργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα, ενώ το 66% σκέφτονται να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στον χώρο των Τεχνολογιών, των Επιστημών ή να γίνουν μηχανικοί. Επίσης, το 35% των συμμετεχόντων είναι μαθήτριες.