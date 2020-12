V-Day: 90χρονη Βρετανή έγινε η πρώτη στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό

Μια βρετανίδα γιαγιά είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer εκτός του πλαισίου των κλινικών δοκιμών.

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη από τη Βρετανία, είναι η πρωτη στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορωνοϊού εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του. Η Κίναν έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σήμερα το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας).

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα να είμαι το πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε κατά της Covid-19, είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο για τα γενέθλια μου που θα μπορούσα να ευχηθώ γιατί σημαίνει ότι μπορώ επιτέλους να ανυπομονώ να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το νέο έτος καθώς είμαι μόνη μου είμαι μόνος μου για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου», είπε η ηλικιωμένη ενώ ευχαρίστησε το προσωπικό του NHS για την φροντίδα που της παρείχε. «Και η συμβουλή μου σε οποιονδήποτε στον οποίο προσφέρεται το εμβόλιο είναι να το κάνει, αν μπορώ εγώ στα 90 τότε μπορείτε και εσείς».

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.

