Τρομακτικό ατύχημα: Έσπασε το σχοινί ενώ έκανε bungee jumping από 10όροφη εξέδρα

Πολλοί περιγράφουν το bungee jumping ως μια σχεδόν θανατηφόρα εμπειρία, αλλά λίγοι έχουν καταφέρει να επιβιώσουν από το σπάσιμο του σχοινιού.

Ο 39χρονος Μάικ αποφάσισε να κάνει bungee jumping τον Ιανουάριο ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Ταϊλάνδη. Βούτηξε από μια εξέδρα 10 ορόφων, όταν ο υμένας που τον κρατούσε έσπασε με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό.

«Προσγειώθηκα στην αριστερή μου πλευρά, οπότε οι τραυματισμοί ήταν πιο σοβαροί εκεί. Ήταν σαν κάποιος να με χτύπησε πολύ άσχημα», είπε μιλώντας στο CNN.

WATCH: A tourist from Hong Kong plummeted into a lake during a 10-storey high bungee jump in Pattaya, Thailand when his cord snapped midair, sending him plunging hard into the water below. He survived the fall and suffered from severe bruising. pic.twitter.com/htHyFs4O42

— TODAY (@TODAYonline) March 22, 2023