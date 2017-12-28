ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτοκτόνησε ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Εύβοια

Ελλάδα

Παπανάτσιου: Αύριο θα εξεταστεί ενδεχόμενη παράταση στα τέλη κυκλοφορίας

Ελλάδα

Χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες γάμου

Οι εικόνες της ημέρας

Προσοχή στο αλκοόλ – Αυτά είναι τα επιτρεπόμενα όρια

Ελλάδα

Στην Κίνα τα τελευταία 5 χρόνια δημιουργήθηκαν 65 εκατ. θέσεις εργασίας

Κόσμος

Μουσική πάνω σε ρόδες

Οι εικόνες της ημέρας

Φωτοβολταϊκό πάρκο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου θα κατασκευάσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου

Τοπικά

Το πρόγραμμα εορτασμού του νέου έτους στον Βόλο από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Τοπικά

Ταμπέλα πεσμένη

Οι εικόνες της ημέρας

Φυτεύσεις δένδρων

Οι εικόνες της ημέρας

Tελευταίες παραστάσεις της παραγωγής «Η Μέθοδος Γκρόνχολμ»

Πολιτισμός

Στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ όσοι έλαβαν κοινωνικό μέρισμα

Οικονομία

Χριστουγεννιάτικες συναυλίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου

Πολιτισμός

Θρίλερ με την εξαφάνιση 22χρονης Ελληνίδας στο Λονδίνο

Κόσμος

Σκότωσαν ζευγάρι γυναικών με τα παιδιά τους στις ΗΠΑ

Κόσμος

Με πολλούς και σκληρούς «κόφτες» η ρύθμιση για τις 120 δόσεις

Οικονομία

Τι καιρό θα κάνει την Πρωτοχρονιά: Πρόβλεψη 7 ημερών από την ΕΜΥ

Ελλάδα

Εκδηλώσεις για τα παιδιά και δώρα αύριο από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Τοπικά

Στη μίσθωση χώρων στο τέρμιναλ προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Τοπικά

Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 49χρονος με τα 2,5 κιλά αφορολόγητου καπνού

Τοπικά

Λάρισα: Ο συμπέθερος «έφαγε» 120.000 ευρώ από τη συμπεθέρα

Τοπικά

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις

Οικονομία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Βίκτωρ Νέτας

Ελλάδα

Διακοπές τέλος… Οι παίκτες της Νίκης επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τη Χριστουγεννιάτικη άδεια

Αθλητισμός

Ολυμπιακός Βόλου: Τα μεταγραφικά στο προσκήνιο – Τελικές συζητήσεις με παίκτες που είναι πιθανό να αποκτηθούν

Αθλητισμός

Στα μέσα του 2018 θα αρχίσει να λειτουργεί η νέα ιχθυόσκαλα Βόλου

Τοπικά

Πέθανε ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Ζενάκος

Ελλάδα

Στον Π. Παυλόπουλο το δίτομο έργο για τον Συνεταιρισμό Ζαγοράς

Παραπολιτικά

Προσλήψεις με «άρωμα» εκλογών

Παραπολιτικά

Πληρώνουν ασταμάτητα 

Παραπολιτικά

Η Apple αντιμέτωπη με αγωγή ύψους 1 τρισ. δολαρίων για την επιβράδυνση των μπαταριών των iPhones

Κόσμος

Παιχνίδι της μοίρας για Βολιώτη αρχιτέκτονα: Πέθανε καθ’ οδόν προς το Νοσοκομείο για εξετάσεις

Τοπικά

Οι «Vama» στο Βόλο με Μουσική…επί τροχών

Πολιτισμός

Κάθειρξη πέντε ετών για δύο ληστείες στον Βόλο

Τοπικά

Τα πρώτα Χριστούγεννα της Κατοχής μέσα από τις αναμνήσεις μίας 90χρονης γερόντισσας από το Διμήνι 

Τοπικά

Νέα βιβλιοθήκη στο 2ο Γυμνάσιο Βόλου – Αίθουσα διαμορφώνεται για να γίνει πυρήνας πολιτισμού

Τοπικά

Πούλησε ήδη 4 εκ. κιλά μήλα ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς – Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα για το «Ζαγορίν» 

Τοπικά

Και Βολιώτες κέρδισαν στη φορο-λοταρία – Αύριο Παρασκευή η πληρωμή των τυχερών 

Τοπικά

Πρόταση επιστημονικής ομάδας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για μετρήσεις στην ΑΓΕΤ σχετικά με την καύση RDF

Τοπικά

Το έθιμο του χαρτοπόλεμου θα αναβιώσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου

Τοπικά

Που θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές Βόλου και Νέας Ιωνίας τους πρώτους μήνες του 2018

Τοπικά

Νέα τηλέφωνα για τα ραντεβού στα τακτικά πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Τοπικά

Η υποδοχή του νέου χρόνου στη Μητρόπολη Δημητριάδος

Τοπικά

Ένας χρόνος από τη δολοφονία της Θώμης Κουμπούρα – Τι ζητά η οικογένειά της

Ελλάδα

Αστεροειδής θα περάσει σήμερα «ξυστά» από τη Γη – Κινείται με ταχύτητα 34.000 χλμ./ώρα

Επιστήμη, Θ Plus

Προίκα 25.000 ευρώ σε άπορες κορασίδες δίνει η Πάτρα

Ελλάδα

Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου έχει αρχείο με όλα τα tweets – 21 Μαρτίου του 2006 στάλθηκε το πρώτο

Κόσμος

Επίθεση αυτοκτονίας με 40 νεκρούς στην Καμπούλ

Κόσμος

Θλίψη για τον θάνατο συνταξιούχου εκπαιδευτικού

Τοπικά

Το πρώτο πόρισμα για τη Μάνδρα – Τι λέει η γενική επιθεωρήτρια

Ελλάδα

Ελλάδα

Τι καιρό θα κάνει την Πρωτοχρονιά: Πρόβλεψη 7 ημερών από την ΕΜΥ

Καιρός για όλα τα…γούστα θα επικρατήσει στην χώρα από το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου σύμφωνα με την επταήμερη πρόβλεψη της ΕΜΥ. Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις και τοπικές ισχυρές καταιγίδες με ανέμους έως και 6 μποφόρ, χιόνια στα ορεινά. Την Κυριακή παραμονή Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα βελτιωθεί και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο από τα δυτικά.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα είναι αίθριος με συννεφιές και τοπικές ομίχλες, ανέμους έως και 5 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Τετάρτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-12-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΑΣΤΑΤΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31-12-2017
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 01-01-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2 ΜΕ 3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΟΔΟ.

ΤΡΙΤΗ 02-01-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03-01-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ

ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 4 ΜΕ 6 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΤΩΣΗ.

Πηγή: The TOC

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