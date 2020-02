Τάγματα εφόδου κάνουν ελέγχους, υποκαθιστώντας την ΕΛΑΣ στη Μόρια

Επιμένουν να στήνουν μπλόκα σαν να είναι αστυνομικοί και να εξαπολύουν απειλές ομάδες οργανωμένων κατοίκων στο χωριό της Μόριας, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και τις υποσχέσεις ότι οι Αρχές δεν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί το νοσηρό αυτό φαινόμενο. Όπως αποκαλύπτει το ethnos.gr, τη Δευτέρα στήθηκαν ξανά μπλόκα στην είσοδο της Μόριας από περίπου 30 ακροδεξιούς, οι οποίοι προχωρούσαν σε «εξακριβώσεις στοιχείων» και «ανακρίσεις», υποκαθιστώντας τον ρόλο της Αστυνομίας. Για τους νέους ελέγχους έγινε τη Δευτέρα επώνυμη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης και ζητήθηκε η ποινική δίωξη των δραστών.

Ο Χαράλαμπος Ζαχαριάδης, εργαζόμενος σε αναγνωρισμένη ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στο νησί, περιέγραψε όλα όσα έζησε τη Δευτέρα επιστρέφοντας με το αυτοκίνητο μαζί με την κοπέλα του στο χωριό της Μόριας: «Πλησιάζοντας στο χωριό είδαμε μπροστά μας περίπου 30 άτομα. Κάποια από αυτά, με μπροστάρη ένα άτομο που έμοιαζε με αρχηγό, μπήκαν μπροστά στο αυτοκίνητο για να μην περάσουμε και έτσι μας ακινητοποίησαν. Αρχικά πέρασαν την κοπέλα μου για μία Ιταλίδα, μέλος ΜΚΟ που είχε δεχτεί άγρια επίθεση πριν από λίγο καιρό. Της μίλησαν στα αγγλικά και τη ρώτησαν εάν είναι από την Ιταλία. Όταν τους απάντησε στα ελληνικά, άρχισαν τις ερωτήσεις: «Ποιοι είστε, πού μένετε, πού πάτε;». Όταν τους ρώτησα εάν έχουν εξουσιοδότηση για να μας κάνουν έλεγχο, τότε άρχισαν να βάζουν χέρια μέσα στο αυτοκίνητο και να φωνάζουν: «Προδότες, εσείς φέρνετε τους μετανάστες και τους συντηρείτε εδώ» και άλλα τέτοια. Τους απάντησα με επιχειρήματα και τους ρώτησα γιατί δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο και απέναντι στους ντόπιους του χωριού της Μόριας που δουλεύουν στο ΚΥΤ. Απάντηση δεν πήρα».

Το χειρότερο, ωστόσο, για τον Χαράλαμπο Ζαχαριάδη και την κοπέλα του είναι ότι απειλήθηκαν ευθέως για τη σωματική τους ακεραιότητα: «Μας είπαν: «Έχετε διορία μία εβδομάδα να μαζέψετε τα πράγματά σας και να ξεκουμπιστείτε από το χωριό. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στο χωριό όπου ζούμε. Για να πάμε στο σπίτι μας στη Μόρια αναγκαζόμαστε να κάνουμε κύκλους για να μην περάσουμε από το μπλόκο. Φοβάμαι ότι είναι θέμα χρόνου να με βρούνε και να με τσακίσουνε».

Την ώρα που ο κ. Ζαχαριάδης και η κοπέλα του ήταν περικυκλωμένοι από την ομάδα των κατοίκων, η κοπέλα κάλεσε στην Αστυνομία για βοήθεια: «Τους είπε ότι έχουμε εγκλωβιστεί, ότι απειλούμαστε άμεσα και ότι θέλουμε βοήθεια. Ήρθαν δύο αστυνομικοί, ένας ένστολος και ένας με πολιτικά. Τους ζήτησα να καταγράψουν τα στοιχεία των ατόμων που μας απείλησαν. Ήταν όλοι τους εκεί. Αυτό, όμως, δεν έγινε. Αντιθέτως κράτησαν μόνο τα δικά μας στοιχεία ταυτότητας. Η Αστυνομία λειτουργεί μονομερώς; Όταν καταφέραμε τελικά να φύγουμε, πήγαμε στη Μυτιλήνη, καταθέσαμε αναφορά στην Αστυνομία και ζητήσαμε την ποινική δίωξη των ατόμων αυτών. Απ’ όσο ξέρω δεν έγινε καμία σύλληψη».

Κυνηγούσαν μετανάστες

Τα πρώτα μπλόκα κατοίκων στη Μόρια στήθηκαν την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, με αφορμή το πέρασμα πορείας μεταναστών μία ημέρα νωρίτερα μέσα από το χωριό. «Εκείνη την ημέρα περπατούσα στο χωριό και ξαφνικά βλέπω δύο γιαγιάδες να μου λένε ψιθυριστά στα αγγλικά: Go, go, go. Με πέρασαν για μετανάστη και μου έλεγαν να φύγω γρήγορα, δείχνοντάς μου με τα χέρια τους μία μάντρα για να την πηδήξω και να γλιτώσω. Τους λέω στα ελληνικά: Πείτε μου τι συμβαίνει. «Δικός μας είσαι παιδάκι μου. Σε περάσαμε για μετανάστη και θέλαμε να σε σώσουμε», μου είπαν. Ακολούθησε πογκρόμ στους δρόμους του χωριού. Κυνηγούσαν με κλοτσιές μετανάστες, έκαναν ελέγχους σε μέλη ΜΚΟ, έπιασαν από το λαιμό κόσμο και τον τραβάγανε», προσθέτει ο κ. Ζαχαριάδης.