Τα Αόρατα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης- Πανελλήνια ημερίδα στο Βόλο

Η Πανθεσσαλική Ένωση Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 11 Μαϊου 2019 και ώρα 18:00-20:30 στην πόλη του Βόλου στο εκθεσιακό κέντρο την 2η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Τα Αόρατα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης».

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Συλλόγου είναι η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τη βελτίωση των γνώσεων των ασθενών και των οικογενειών τους ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα ορισμένες από τις δυσκολίες που συναντούν στην καθημερινότητά τους. Επιπρόσθετος σκοπός των ενημερωτικών αυτών ημερίδων είναι η ταυτόχρονη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αλλά και των επιστημόνων Υγείας για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Πιο συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση MSIF (MultipleSclerosis International Federation) έχει θεσπίσει την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ή Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), η οποία έχει ορισθεί ως 30η ημέρα του Μαΐου, ώστε η Ομοσπονδία και τα μέλη της σε όλο τον κόσμο να πραγματοποιούν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο. Την ιδιαίτερη αυτή ημέρα τιμά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά πλάκας, ενώνοντας τη φωνή της με τους περίπου 100 οργανισμούς για την Πολλαπλή Σκλήρυνση παγκοσμίως, που προωθούν την έρευνα, προσπαθούν να αλλάξουν τις πολιτικές υγείας, να βελτιώσουν την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες και να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Η διοργάνωση των ημερίδων όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο σύλλογος έχει ως κεντρικό θέμα της εκστρατείας για το 2019 ‘MyInvisibleMS’ (#MyInvisibleMS)«Η αόρατη Πολλαπλή Σκλήρυνση μου». Ο σκοπός είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα αόρατα συμπτώματα και αόρατες επιπτώσεις της Πολλαπλής Σκλήρυνση. Η φετινή ενημερωτική ημερίδα προγραμματίζεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας 30 Μαΐου για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Κοντά στους ανθρώπους με Σκλήρυνση θα είναι ο Σύλλογο «Όραμα Ελπίδα Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών» όπου μέσα από το κοινωνικό στόχο θα γίνει ενημέρωση του συλλόγου και της δράσης «Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών».

Έπειτα θα ακολουθήσει η ενημέρωση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση από τους προσκεκλημένους ιατρούς πανεπιστημιακούς και ιδιώτες οι οποίοι είναι : ο κος Νικολαΐδης Ιωάννης, Νευρολόγος, MD, PhD, Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Β Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ”, ο κος Δαρδιώτης Ευθύμιος : Διευθυντής Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας. Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κος. Γιασλακιώτης Βασίλειος Ι,MD. ιατρός χειρούργος γυναικολόγος μαιευτήρας – βιολόγος, Υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εκπαιδευτής της Αμερικανικής Ακαδημίας Μαιευτικών -Γυναικολογικών Επειγόντων ALSO® ALSG® Instructor, η κα Βαϊοπούλου Αρετή Οφθαλμίατρος χειρούργος κα η Αθανασία Λιοζίδου, BPsych, MPsych, MPH, Κλινικός Νευροψυχολόγος, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center & Κ.Α.Α. Φιλοκτήτης, IASO GROUP Ερευνήτρια Νευροψυχολογικού Εργαστηρίου, Α΄ Νευρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ & Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ. Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ), Εκπρόσωπος ΕΝΨΕ στην Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τρεις αισιόδοξες και ελπιδοφόρες χορογραφίες ειδικά εμπνευσμένες από τα παιδικά χορευτικά τμήματα των κοινωνικών κέντρων όπου οι μικροί άγγελοι δίνουν πάντα ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αγάπης, ελπίδας, επιμονής και θάρρους. Τέλος η εκδήλωση θα κλείσει με βραβεύσεις για Γιατρούς – Ομιλητές (τιμητικές πλακέτες) και συλλόγων εκ των οποίων είναι: ο Σύλλογος Άγγελοι της Χαράς , ο Σύλλογος Δεν Υπάρχουν Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες ΜΟΝΟ Άνθρωποι, Όραμα Ελπίδα , η ΠΕΝΘΕΣΙΛΕΙΑ, το σωματείο κινητικά αναπήρων Ν. Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», η Παγκόσμια Αγκαλιά για τη κοινωνική προσφορά τους στο χώρο της υγείας και των ανθρώπων με αναπηρία. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση με μπουφέ.

Εν κατακλείδι, η ενημερωτική ημερίδα έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Απευθύνεται σε όλους(είσοδος ελεύθερη) όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να λύσουν οποιεσδήποτε απορίες υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα.