Συνέδριο από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Το τετραήμερο 6 έως 9 Φεβρουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσάτικα (είσοδος ελεύθερη για το κοινό, με αποστολή αίτησης στο info@acadimia.org), θα πραγματοποιηθεί το διεθνές συνέδριο «Πολιτική, Κοινωνία και Πολιτισμός στην Ορθόδοξη Θεολογία την εποχή της παγκοσμιοποίησης» (Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age).

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Münster και την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, με τη συνεργασία του Huffington Ecumenical Institute (Καλιφόρνια) και θα έχει ταυτόχρονη μετάφραση από και προς τα αγγλικά, και αποσκοπεί, εκτός των άλλων, να εξετάσει τη βαθύτερη σχέση και διασύνδεση Δημοκρατίας και Ορθοδοξίας.

Πρόγραμμα συνεδρίου:

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου: 18.00-18.30 εγγραφές, α’ συνεδρία: 18.30-18.45 έναρξη – χαιρετισμοί, 18.45-19.00 δρ. Hans-Peter Grosshans, κοσμήτωρ, Ευαγγελική Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιου του Münster, εισαγωγικές παρατηρήσεις, 19.00-19.30 δρ. Βασίλειος N. Μακρίδης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Erfurt (Γερμανία),

Ο ορθόδοξος χριστιανισμός στο πλαίσιο των μετα-αποικιακών σπουδών, 19.30-20.00 δρ. Atanas Slavov, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Σόφιας (Βουλγαρία), Κοινοβουλευτική/συνταγματική παράδοση και ορθόδοξο πνεύμα, 20.00-20.30 συζήτηση, 20.30 δείπνο.

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου: Β’ συνεδρία: 9.00-09.30 π. Φιλόθεος-Φώτιος Μαρούδας, δρ. Θεολογίας, Ερευνητικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εφημέριος Ι. Ναού Αγίων Αποστόλων Ντόρτμουντ (Γερμανία), Το θεολογικο-πολιτικό μοντέλο της βυζαντινής «συμφωνίας», 9.30-10.00 δρ. Alfons Brüning, Ινστιτούτο Ανατολικών Χριστιανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Radboud, Nijmegen, και Έδρα «Σπουδές Ορθοδοξίας και Ειρήνης», Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και Προτεσταντικό Θεολογικό Πανεπιστήμιο, Άμστερνταμ (Ολλανδία), Το τσαρικό μοντέλο στην αυτοκρατορική Ρωσία, 10.00-10.30 δρ. Ina Merdjanova, ερευνητικός εταίρος, Ιρλανδική Σχολή Οικουμενικών Σπουδών, Trinity College, Δουβλίνο (Ιρλανδία), Η Ορθοδοξία υπό πίεση: Οθωμανική, κομμουνιστική και μετά-κομμουνιστική περίοδος, 10.30-11.30 συζήτηση, 11.30-12.00 διάλειμμα – καφές, γ’ συνεδρία: 12.00-12.30 δρ. Nathan Wood, αναπληρωτής διευθυντής, Κέντρο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Fordham, Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), Ορθοδοξία και δημοκρατία στη ρωσική θρησκευτική φιλοσοφία, 12.30-13.00 Branko Seculic, υπ. διδάκτωρ, Ευαγγελική Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Γερμανία), Ορθοδοξία και δημοκρατία στη σερβική θεολογία και σκέψη, 13.00-13.30 δρ. Lucian Turcescu, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Concordia, Μόντρεαλ (Καναδάς), Ορθοδοξία και δημοκρατία στη ρουμανική θεολογία, 13.30-14.30 συζήτηση, 14.30-16.00 γεύμα, δ’ συνεδρία: 16.00-16.30 δρ. Δημήτριος Μόσχος, αν. καθηγητής, Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ορθοδοξία και δημοκρατία στη σύγχρονη ελληνική θεολογία, 16.30-17.00 Fadi Nasr, γενικός γραμματέας, Ορθόδοξη Κίνηση Νεολαίας Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας (MJO), Βηρυτός (Λίβανος), Ορθοδοξία και δημοκρατία στην αντιοχειανή θεολογία και σκέψη, 17.00-17.30, π. K. M. George, διευθυντής, Ορθόδοξη Ακαδημία Sopana, Kottayam, Kerala (Ινδία), Ορθοδοξία και δημοκρατία στην ανατολική ορθόδοξη θεολογία, 17.30-18.30 συζήτηση, 18.30-19.00 διάλειμμα-καφές, ε’ συνεδρία 19.00-19.30 δρ. Svetoslav Riboloff, καθηγητής, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Σόφιας (Βουλγαρία), Κράτος και Εκκλησία στον Ορθόδοξο κόσμο, 19.30-20.00 π. Cyril Hovorun, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Marymount Loyola, καιδΔιευθυντής του Huffington Ecumenical Institute, Καλιφόρνια (ΗΠΑ), Πολιτική Ορθοδοξία, 20.00-20.30 συζήτηση, 20.30 δείπνο.

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου: Στ’ συνεδρία: 9.30-10.00 Γιώργος Βλαντής, master Θεολογίας, διευθυντής Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών Βαυαρίας, επιστημονικός συνεργάτης Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Ορθόδοξη θεολογία και (μετα-)νεωτερικότητα, 10.00-10.30 δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης, διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ερευνητικός εταίρος KU Leuven, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών, Βαλκανική και ανατολικο-ευρωπαϊκή εθνο-θεολογία: ιστορική και θεολογική προσέγγιση, 10.30-11.00 συζήτηση, 11.00-11.30 διάλειμμα-καφές, ζ’ συνεδρία: 11.30-12.00 δρ. Χαράλαμπος Βέντης, επίκουρος καθηγητής, Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ορθοδοξία και φιλελευθερισμός, 12.00-12.30 δρ. Έφη Φωκά, ερευνητικός εταίρος στο Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, Ορθοδοξία και ανθρώπινα δικαιώματα, 12.30-13.00 δρ. Irena Zeltner Pavlovic, ερευνητικός εταίρος, Πανεπιστήμιο Erlangen-Nürnberg (Γερμανία), Κοινωνία των πολιτών και Ορθοδοξία, 13.00-14.00 συζήτηση, 14.00-15.30 γεύμα, η’ συνεδρία: 15.30-16.00 δρ. Νικόλαος Ασπρούλης, αναπληρωτής διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρωτείο, Συνοδικότητα και φιλελεύθερη δημοκρατία στην Ορθοδοξία: Μία δύσκολη σχέση;, 16.00-16.30 δρ. Katerina Bauer, ερευνήτρια, Προτεσταντική Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Καρόλου, Πράγα (Δημοκρατία της Τσεχίας), Ορθόδοξη πνευματικότητα και πλουραλιστική δημοκρατία, 16.30-17.00 συζήτηση, 17.00-17.30 διάλειμμα-καφές, θ’ συνεδρία: 17.30-18.00 δρ. Θανάσης N. Παπαθανασίου, αρχισυντάκτης περιοδικού Σύναξη, διδάσκων (ΕΔΙΠ) στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, Ορθόδοξη Ιεραποστολή και πολιτική, 18.00-18.30 δρ. Chris Durante, επίκουρος καθηγητής Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Saint Peter’s, New Jersey και εταίρος της Έδρας Βιοηθικής και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της UNESCO, Ρώμη (Ιταλία), Ορθοδοξία και πολυπολιτισμικότητα, 18.30-19.30 συζήτηση και συμπεράσματα συνεδρίου, 19.45 δείπνο.

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου: Θεία Λειτουργία, Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πρωινό, λήξη του συνεδρίου.