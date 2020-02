Σεισμός στην Τουρκία: Επτά νεκροί και εγκλωβισμένοι από τα 5,7 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), αν και η Τουρκία και το Ιράν ανακοίνωσαν πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

Ο σεισμός είχε βάθος 5 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC. Το δημόσιο τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT World μετέδωσε πως έγινε αισθητός σε 43 χωριά στην Τούρκία.

#BREAKING: At least 7 people including 3 children died in Van, Turkey after an earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu pic.twitter.com/2lI5v6DvQ8

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2020